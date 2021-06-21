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美贈台250萬劑莫德納　國台辦批：利用疫苗搞政治

▲▼美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗抵達台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

▲美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗抵達台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

記者陳政錄／北京報導

美國捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗，是繼日本之後，再有國際友人幫助台灣解疫苗之荒，而多次表態願提供台灣疫苗，卻仍未成行的中國大陸，於21日晚間透過國台辦，抨擊民進黨當局大搞「政治防疫」，指稱台灣無視大陸善意，將疫苗賦予政治顏色，利用疫苗搞政治，是對台灣民眾生命健康的極端不負責任。

大陸國台辦發言人馬曉光21日晚間，以「答記者問」的方式，針對美國近日向台灣提供新冠病毒疫苗，進行評論。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光說，台灣此輪疫情肆虐已一個多月，嚴重危及廣大台灣同胞生命健康安全。他接著列舉，台灣疫情已造成569例死亡、疫苗接種率僅6%等數據，強調中國大陸對台灣疫情和台灣同胞生命健康安全十分顧慮。

馬曉光說，大陸多次表示，願盡最大努力協助廣大台灣同胞戰勝疫情，讓廣大台灣同胞儘快有疫苗可用，願意提供被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，或上海復星醫藥集團參與研發和代理的德國BNT疫苗，上海、江蘇、福建的民間機構還宣佈要為島內捐贈一批疫苗。

因此，對於美日向台灣捐贈疫苗，反觀大陸的多次表態都未獲回應，馬曉光抨擊，遺憾的是，民進黨當局大搞「政治防疫」，無視台灣民眾生命健康，無視大陸善意，將疫苗賦予政治顏色，不斷頑固進行政治操弄，延續製造兩岸對抗的政治戲碼。

他說，「廣大台胞仍無法從大陸得到安全、有效和足量的疫苗，島內有效防疫的寶貴時間一再流失。疫苗搞政治，就是對廣大台灣民眾生命健康的極端不負責任。」

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