「四大不足」讓醫護人員撐不住！　3個月失去795前線鬥士

▲不少醫護人員擔心將病毒帶回家，在疫情期間選擇外宿。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

今年2月至5月護理人員執業登記人數減少了795人，比去年同期（545人）更多人離開，主要是因為在新冠疫情期間，保護不足、心理協助不足、後援不足、補助不足等「四大因素」。

根據《聯合報》報導，台灣護師工會理事長陳玉鳳指出，很多醫護人員最擔心的就是把病毒傳染給家人，下班後不敢回家，更有人選擇外宿，但政府卻沒讓醫護同住家人優先施打疫苗。

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陳玉鳳公布護師工會本月8日至16日發出的問卷結果，回收共3717份有8.3成為第一線護理人員，問卷依壓力程度最高分為12分，其中高度壓力8分以上占了4.8成，還有211人自評滿分。

▲醫護人員心理壓力極大。（圖／記者李毓康攝）



陳玉鳳表示，從問卷中「可看出有多少憤怒、怨氣在裡面」，護理人員不僅要長時間近身接觸病人，有時還要面對病患家屬的肢體或言語暴力，很多年輕護理人員實在不堪龐大心理壓力，選擇離開，政府卻對此心理壓力衝擊沒有給予適當協助。

陳玉鳳指出，護理人員在第一線拿命抗疫，卻還面臨變相減薪、延遲發放3至6個月津貼補償的狀況，政策和補助不同調，連基本尊重都沒有，補助也不足，實在讓人心寒。

衛生福利部常務次長石崇良表示，截至今年3月已發放超過30億元醫護補助津貼，可能是醫院最近比較忙，才導致4、5月的造冊名單比較慢。