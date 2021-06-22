「打疫苗不需強迫或等待」　醫籲：沒人要打就快開放下一類別

記者黃翊婷／綜合報導

近期國內出現施打AZ疫苗後猝死的案例，一度掀起緩打潮。小兒科醫師陳木榮21日在臉書PO文呼籲，關於施打疫苗現實狀態是不強迫的，每個人都應該自己決定，也不需要再等，希望有關單位能盡快開放下一個類別，讓想打疫苗的人都打得到。

▲宜蘭長者打疫苗受猝死案例影響，單日施打率從6成驟降至4成。（圖／記者游芳男拍攝）

繼美國250萬劑莫德納疫苗運抵後，我國疫苗總數來到485.66萬劑，但日本先前捐贈的124萬劑AZ疫苗開打後，陸續出現施打疫苗後猝死的案例，讓部分民眾十分憂心，甚至出現緩打潮。小兒科醫師陳木榮在臉書《柚子醫師的育兒診療室-Dr.陳木榮醫師》PO文，以「負責決定承擔風險」為題，呼籲每個人都應該自己決定是否接受COVID-19疫苗施打。

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陳木榮以流感疫苗為例並表示，曾有一名女病患好幾年都不打流感疫苗，某一年突然跑來接種，原因是隔壁的同事得了流感，但他覺得這個理由很奇怪，因為女病患的丈夫去年也得過流感，進一步追問才知道，原來那名得了流感的同事，只經過一天便離世了，然而，女病患也只打過這一次流感疫苗，後續追問，卻得到「我知道打跟不打都有風險，我自己會決定，發生什麼事我會自己負責」的回答。

陳木榮認為，同樣的想法也發生在COVID-19疫苗上，因為打完疫苗後出狀況的新聞太多，民眾難免擔憂，從多年的經驗看來，疫苗大規模施打的接受度也經常隨著疫情嚴重高漲，又隨著不良反應而低迷，這種情況會持續循環，但現實狀態是不強迫的，每個人都應該自己決定是否要施打疫苗，並承擔起這個決定伴隨的風險，「如果某個身分年齡類別沒有人要打疫苗，真的不需要強迫也不需要再等，希望能夠盡快開放下一個類別，讓想打疫苗的人都打得到。」

▲新冠疫苗公費接種對象。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

兒科醫師楊為傑21日也在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」PO文提醒，雖然AZ疫苗出現猝死案例的爭議，但就平均而言，其實莫德納的反應比AZ還強，而且第二劑比第一劑明顯，卻有長輩想等著打莫德納，不禁讓他懷疑，長輩們接收的資訊是否正確。

楊為傑指出，就他個人預測，疫苗施打對象應該快要輪到第七類族群（維持社會運作之必要人員），如果真的輪到了，希望大家能主動、迅速預約施打疫苗，「天知道風向會不會說變就變。」

▼台灣3355萬劑疫苗到貨情況時間表。（圖／曾梓倩）