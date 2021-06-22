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「美日無施捨的傲慢」打臉疫苗乞丐說　謝長廷：不必自卑或自虐

記者黃翊婷／綜合報導

日本、美國相繼捐贈台灣AZ、莫德納疫苗，卻因為國民黨台北市議員羅智強一句「疫苗乞丐」，掀起各界正反意見議論。駐日代表謝長廷21日晚間在臉書PO文表示，疫苗乞丐、施捨等說法，等同公開羞辱美日兩國的善意，他還貼出美國在台協會臉書文章、日本外務大臣先前在記者會上的問答，言詞中毫無施捨的傲慢，「我們如果用乞丐心態去看待事情，認為別人的善意只是施捨，那將來也沒有別的國家敢接受台灣的幫忙。」

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本援助台灣124萬劑AZ疫苗，日前已經開打。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強20日在臉書發文感謝美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，接著話鋒一轉，直批蔡英文政府的超前部署，竟然是當乞丐疫苗。前外交官劉仕傑同日深夜在臉書PO文駁斥，羅的這番說法不只罵到民進黨，還包括美國總統拜登以及日本首相菅義偉，「因為這等於公開羞辱美日兩國對台灣的善意。」

對此，駐日代表謝長廷21日晚間也在臉書PO文表示，美國捐贈的疫苗抵達台灣後，日本這邊的壓力就比較沒有那麼急迫，但還是有很多人關切日本的第二批疫苗什麼時候運抵台灣，「我們目前持續提供正確資料，讓日方『檢討』的結論往正面方向發展。」

▲▼立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲謝長廷認為把美日兩國捐贈疫苗當成施捨，是一種侮辱。（圖／ETtoday資料照）

而對於羅智強的發言，謝長廷認為，像是「疫苗乞丐」、「施捨」等說法，就如同前外交官劉仕傑所說，等同是在羞辱美日兩國的善意，事實上，美國在台協會於臉書發表的文章，以及日本外務大臣先前在記者會上特別點出311大地震時台灣的援助，言詞中都毫無「施捨」的傲慢，「用這樣的字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。」

謝長廷強調，在國際社會中，互助共生是理想境界，台灣曾經幫助別人，接受別人的幫助也很正常，不必自卑或自虐，甚至用乞丐的心態去看待事情，這樣將來恐怕沒有其他國家敢接受台灣幫忙，這對台灣的生存發展和世界的良善循環毫無幫助。

來自美國的250萬劑疫苗抵達台灣後，日本這邊的壓力就比較沒那麼急迫，但仍然有很多人都在關心日本的第二批疫苗什麼時候要來？我們目前持續提供正確資料，讓日方的「檢討」的結論往正面方向發展。當然也需要澄清負面或是扭曲的訊息，例如「疫苗乞丐」、「施...

謝長廷發佈於 2021年6月21日 星期一
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