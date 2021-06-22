漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

記者陳俊宏／綜合報導

15日起全國針對1到6類人員、包含75歲以上老人施打AZ疫苗，不過，台中的漢翔航空工業卻在上周也替內部1000多名員工施打疫苗。有人就在網路上爆料，指漢翔是憑什們身分跟類別，可以先打疫苗。對此，漢翔回應，這次是以特定國防專案，基於空防安全，向國防部申請疫苗。指揮中心指揮官陳時中則說，不排除擴大第七類人員施打。

《東森新聞》報導，漢翔是國內最大國機國造研發單位，3月才剛發表勇鷹高教機，另包含IDF經國號、F16戰鬥機都是國軍目前主力，漢翔航空負責研發構改，但就算是列在第7類，軍人或是軍事相關人員也不在這次施打名單內，也難怪漢翔被質疑為何可以先打。

▼漢翔航空是國內最大國機國造研發單位。（圖／東森新聞）



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對此，漢翔航空總經理馬萬鈞受訪指出，公司參與一些很重要國防專案，跟空防安全都有關係，所以他們很早就跟國防部請求，避免影響國人的軍事安全。

由於近期中共軍機多次擾台，也讓國軍空中防禦更加緊繃。漢翔以特定國防專案，基於國軍空防安全，向國防部申請疫苗，一共1000人完成施打，專案申請不列在名單內。馬萬鈞表示，想想看中共還是在，對台灣空防有些壓力，要趕快把進度趕上，萬一公司內有人感染了，不是很糟糕的事情？

只是打完疫苗，似乎內部有聲音，要求員工不准拍照，或是撰寫任何打疫苗的內容，違者後果自負。對此，馬萬鈞回應，打疫苗在公司內部是公開的事情，因這些人是參與特定國防專案，當然不希望名單讓外界甚至讓對手知道。

由於涉及國軍機密，漢翔強調，只有專案人員名單不外洩。陳時中則表示，很多團體都有打疫苗的需求，不排除擴大第7類名單。

▲▼漢翔航空是國內最大國機國造研發單位。（圖／東森新聞）



▼最新疫苗接種順位。（圖／記者曾筠淇製）

