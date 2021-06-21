和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍，贈送2000個防護面罩給北區、安南區、中西區的里長，讓里長可以分送給協助防疫的鄰長、志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情趨緩但仍不能大意，疫情爆發以來1個多月，基層里長、鄰長協助防疫，立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍認為，里長站在第1線，需要有更好的防護措施，所以贈送2000個防護面罩給北區、安南區、中西區的里長，讓里長可以分送給協助防疫的鄰長、志工。

陳亭妃說，里長肩負很大的防疫壓力，尤其疫苗接種需要通知里內長者，許多家裏電話打不通，必須直接挨家挨戶送通知單，因此贈送每里20個防護面罩，「至少讓協助第一線防疫的里長、鄰長、志工們多一層保障」。

陳怡珍表示，台南的里長、鄰長熱情又熱心，這段時間從確診者足跡匡列消毒、接觸者居家隔離，到疫苗施打通知，都看得到里長、鄰長從中協助、居間穿梭溝通，接到里民詢問電話也是接到手軟，台南市目前維持少量確診，是大家共同努力的成績，里長、鄰長、志工功不可沒。

陳亭妃指出，疫情時刻，強韌的鄰里關係，互相關懷身心狀況，是防疫的重要防線之一，「我們不能讓里長感到自己是孤軍奮戰」。陳怡珍認為，除了口罩之外，有了最基本的防護面罩，可以讓里長、鄰長、志工因為工作需要出門時，沒有顧慮，也更為安心。

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