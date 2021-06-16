揭光電工地違法傾倒掩埋廢棄物　陳亭妃、陳秋萍促南大附中嚴查

▲南大附中興建太陽能光電基樁，引發居民反彈而停工，居民發現廠商在工地偷挖掩埋廢棄物，立委陳亭妃及市議員陳秋萍獲報前往會勘要求嚴查嚴辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附中日前因興建太陽能光電基樁，引發居民反彈，校方、廠商，原與地方取得先停工並辦說明會之共識，但日前卻有居民發現，廠商在工地偷挖掩埋廢棄物，立委陳亭妃及市議員陳秋萍獲報16日前往南大附中工地會勘，怒批廠商挑戰公權力，置學生安全於不顧，絕不能容忍，要求校方一定要依法究責。

陳亭妃表示，南大附中興建太陽能光電基樁，預定施工期間2021年5月6日至12月30日，由於未與地方溝通說明，曾引發居民反彈，之後校方、廠商，和地方取得先停工並辦說明會之共識，但日前卻有居民發現，廠商在工地偷挖洞並埋廢棄物，第一時間廠商氣焰囂張，聲稱是埋工地中的磚塊、垃圾，但被揭發廢棄物是從工地外運入，根據檢舉影片，看得出怪手正將小貨車上的廢棄物，挖入先前已挖好的地洞中，小貨車周遭並有兩名工人，在協助將怪手無法剷進洞中的廢棄物倒入，行徑誇張。

陳秋萍指出，當影片曝光後她具名檢舉，請台南市環保局到現場查看，廠商態度相當猖狂，謊稱是將工地內的磚塊與垃圾埋入；但經追查更多事證後，發現事實並非如此，而是將校外廢棄物運入。而環保局也已蒐證究責並移請檢方偵辦。

陳秋萍表示，這個工程亂象很多，之前就有工人未戴安全帽，工地開口沒有設置防止墜落的護欄，甚至將怪手作為吊掛工具等狀況，現在又出包，光電開發怎麼可以埋廢棄物？真的讓人百思不得其解，校方真的要考慮是否要與此廠商繼續合作。

陳亭妃說，居民不是反對南大附中設置太陽能光電基樁，只是一開始完全不跟居民溝通，直接動工，當然會引發居民疑慮。在確認先停工並舉辦說明會之後，暫時因為疫情無法開會，但現在又有廠商傾倒廢棄物的狀況，請南大附中校方妥善處理。

到場的廠商代表鍾先生也喊冤說，傾倒廢棄物是下游包商所為，他們也不知情，他們也是被害人，目前相關人員已被移送檢方偵辦，他們一定會負起責任配合檢方調查。

陳亭妃及陳秋萍質疑廠商代表是在推卸責任，要求校方要硬起來一定要依法究責不容再犯。陳亭妃強調本案已移送檢調偵辦，並表示光電能是國家的政策，但絕不是可以違法掩埋廢棄物，在未事先與居民溝通說明，現在又傳出違法掩埋廢棄物事件，這如何讓居民安心。

南大附中實習處主任蘇正任表示，學生實習的地方絕不容許傾埋廢棄物，目前傾倒廢棄物已挖除，並請廠商改善缺失加強工地的監控管理並依法追究廠商的責任。

Glolux USB紫外線殺菌燈