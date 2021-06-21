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桃機疫苗接種站開打　鄭文燦：每日接種800人　7日內完成

▲桃機疫苗接種站開打。（圖／市府提供）

▲桃園機場疫苗接種站開打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場工作人員施打疫苗21日起展開，桃園市長鄭文燦於訪視機場疫苗接種站指出，接種站不僅施打動線規劃完善，施打效率也相當高，每日約可接種800人，預計一週內施打完畢。另外，市府與民航局積極向中央反映，希望能夠配賦足夠的疫苗數量，讓機場第一線工作人員在高強度的檢疫管制下，有高強度的防疫保護。▲桃機疫苗接種站開打。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園國際機場領有工作證的工作人員約3萬5,000人，人數相當多，目前仍有許多機場工作人員尚未接種疫苗，因此上週中央新配送的第二批莫德納疫苗中，爭取5,000劑提供給民航航空第一線人員，包含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員，另外5,000劑則提供給國籍航空機組員。至於已經打完第一劑疫苗的人員，市府也會盡速協助接種第二劑疫苗。▲桃機疫苗接種站開打。（圖／市府提供）

鄭市長表示，本次施打計畫由中央流行疫情指揮中心指定衛福部桃園醫院作為執行單位，部立桃園醫院也迅速組織醫護團隊。考量目前疫苗數量仍然有限，因此機場工作人員原則按照風險高低，分級施打；國籍航空機組員部分則由航空公司協助造冊，將風險較高的對象優先納入接種範圍，未來市府會積極與中央爭取更多疫苗，盼持續擴大施打範圍，給予機場以及航空公司更大的支持。

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