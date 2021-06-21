快訊／桃園是否微解封…鄭文燦回應了！曝：628應會延長三級警戒

▲桃園市長鄭文燦針對「分區解封、微解封」回應了。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、戴若涵／桃園報導

本土新冠肺炎確診數逐日下降，各縣市政府陸續討論分區解封或微解封，外界也關心28日是否會解除三級警戒。桃園市長鄭文燦於21日下午的記者會中表示，「目前看起來6/28應該會延長三級警戒」，同時針對桃園市是否微解封進行回應。

鄭文燦表示，目前應該是全國一致實施三級管制，三級管制的精神就是減少社會活動、降低病毒傳播的管道、切斷社區傳播的機會，建立起社區防護網。

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鄭文燦指出，三級管制考量點滿多的，首先，要讓Rt值降到1以下或更低，使確診個案數慢慢降低；第二，採檢、篩檢陽性個案人數是否到正常值；第三，熱區、群聚感染事件到底有沒有獲得控制，「看起來628三級管制應該會延長」，目前還沒有滿足全面解除三級管制為二級的條件，因此才有人建議微管制的說法。

▲▼桃園市政府21日召開防疫記者會。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

針對分區解封、微解封的說法，鄭文燦也做出回應，認為分地區不太符合台灣社會生活的情況，現在確診個案大部都是各縣市互動的結果，很難有哪個地區在確診病例上是空白的，即便有空白也不代表那個地區群聚活動多了仍然安全，分地區解封有一定風險。

另外，鄭文燦表示，在三級管制情況底下，婚喪喜慶、宗教等集會活動都有進行管制，考慮到經濟生活、商業活動何種規範可以調整，將尊重中央的決定。他直言，分地區不太可行，分類別可以考慮，因不同的產業情況不同，雖然今日確診個案已百例以下，但尚未到達清零的程度，幾個群聚感染事件也尚未落幕，呼籲人民還是要保持戒慎恐懼的心情，採取嚴謹的態度比較好。