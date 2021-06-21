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三級警戒628將到期！分區微解封有風險　鄭文燦：應該會延長

▲三級警戒防疫管制628將到期，鄭文燦表示：應該會延長。（圖／市府提供）

▲針對三級警戒防疫管制將到期，鄭文燦表示：應該會延長？（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國三級警戒防疫管制措施即將在6月28日到期，桃園市長鄭文燦21日於市府防疫說明會中指出，目前看起來628三級管制應該會延長，且還沒有全面解除三級管制為二級的條件；針對有縣市建議說分地區，或者是所謂微管制解封的說法，不太符合台灣社會生活的情況，且分地區解封也有一定的風險。

鄭市長說，這波嚴峻疫情，目前是全國一致實施三級管制，三級管制的精神是減少社會活動，然後降低病毒傳播的管道，切斷社區傳播的機會，它的目的就是建立起所謂的社區防護網的概念，能夠讓Rt值(有效再生數)降到1以下，讓確診的個案慢慢降低，所以這個三級管制調整的考量其實有蠻多。

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第一個是傳播率是不是降低到1以下或更低？第二個是我們的採檢，或者是篩檢的陽性個案的人數，是不是到了一個正常值，這個1年採檢下來有正常值，比如說桃園採檢了這麼多個，採檢的陽性率大概是0.68%，因此要看採檢的陽性比例，第三就是熱區跟群聚感染的事件，到底有沒有獲得控制，這些都是所謂三級管制的評估條件。

鄭市長認為，目前看起來628三級管制應該會延長，還沒有全面解除三級管制為二級的條件，對於有縣市建議說分地區，或者是所謂微管制解封的說法，然分地區不太符合台灣社會生活的情況，因為現在確診個案大部分都是各縣市互動的結果，而桃園跟其它縣市也有互動，很難有哪個地區是在確診病例是空白的，即便是有空白，那也不代表那個地區，當它群聚活動多了，它可以安全，所以分地區解封的話也有一定的風險，假如放鬆了，疫情再起會得不償失，還是要採取嚴謹的態度比較好。

另外，目前在三級管制的情況下，在婚喪喜慶、在宗教活動等方面，桃園都做了管制，在室內跟戶外都停止了群聚集會活動，這都做了管制，但是因為考慮到經濟以及生活，所以桃園的商業活動何種規範可以調整，即便是三級管制，商業活動的規範做微調整，這部分將尊重中央的決定。

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