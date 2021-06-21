以為買到肉鬆！她一開餅乾「整袋粉末」成屑屑包　網解答長知識了

▲一打開就呈粉末狀。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

近期民眾大部分時間都待在家中防疫，各式各樣的洋芋片、零食也吃了不少，一名女子就吃到超奇特的「屑屑包」。她透露，日前在超商看到買一送一的餅乾，買回家以後才發現其中一包有詐，看起來竟像是一袋「中藥粉」！

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，她下班路過超商看到這款餅乾買一送一，隨手挑了2包買回家，結果要吃的時候卻傻眼了，一打開餅乾竟全是粉末狀，「在我前面哪個客人無聊給我敲碎的，好像中藥粉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO隨即拆開第二包檢查，所幸另一包的餅乾形狀完整沒碎掉，不過她很納悶，餅乾明明有充氮包裝，為何仍被客人捏到完全細碎的粉末狀，「你各位啊，下次記得結帳時搖一下，才不會像我一樣這麼慘。」

▲另一包則是正常。（圖／翻攝自爆怨2公社）



網友紛紛歪樓，「這檀香啦」、「看來是用C的」、「買魚飼料幹嘛」、「檢查有沒有小小的紅字寫肉鬆吧」、「這包口味好重」、「拿去當炸物的外層麵包酥」、「麵茶的概念」。

專業網友推測，原PO說外包裝沒有異狀，且餅乾都會充氮包裝，不太可能人為捏得如此細碎，很有可能是餅乾的碎屑與粉末卡在生產線，剛好全部裝入最後一包，「餅乾有氣狀態下不太可能會被捏成這樣，應該是產線的問題」、「這可能是餅乾製作那一批的最後幾包...產線上都會有粉渣卡在機台內，同時間掉入一包，被包裝袋密封。」