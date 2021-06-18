大人小孩都愛洋芋片！樂事「自然滋味」　少負擔全家療癒放心吃

▲不少人對家庭溫馨回憶是，和家人一起邊吃著喜歡的零食洋芋片一邊玩樂的畫面。（圖／翻攝自樂事YouTube影片）

消費中心／綜合報導

忙碌之中，忍不住就往口中不停塞零嘴、甜食；孩子們吃完正餐不滿足，老是喊著想吃零食嘴好饞；全家人聚在一起看電影、聊天，桌上一定要有洋芋片、巧克力、餅乾等澎湃零食，邊吃邊玩才是最幸福的儀式感。零食無所不在，出現在每個人的生活裡，雖然都符合政府規範的標準，但是偶爾還是想要有更安心的選擇！想給孩子吃無添加零食，希望與家人一起分享好吃零食度過歡樂時光，只要找對無添加自然零食，大人孩子全都能放心吃。

新冠肺炎疫情讓大人在家上班、小孩居家上課，爸媽和孩子相聚的時間變更多，身為家中食糧官的媽媽們，不僅要準備營養三餐，零食更是不能少。市售零食有些口味較濃，要是孩子養成重口味習慣，變得偏食且不愛吃天然風味的食物，一旦營養失衡，可能影響孩子學習力和成長力 。為了讓孩子能夠放心大口吃零食，在挑選上真的得絞盡腦汁，各位媽媽們別慌，只要拿捏好準則即可輕鬆篩選出合適的零食。首先「好吃」必須放在考量第一位，當孩子吃得開心展露笑顏，對媽媽來說就是最美好的回饋；再來是盡量挑選接近自然原味且少添加物的零食，避免孩子的味蕾被人工化學物養壞、減少可能對身體造成的負擔。媽媽們採買時，選擇無添加也可以很美味的自然原味零食，就能放心收服孩子們的心。

▲為了減少孩子身體負擔，媽媽們可以選擇市售無添加的零食。（圖／取自免費圖庫pexels）

當孩子們真的很想吃零食的時候，身為家庭健康守門員的媽媽們必須打開鷹眼好好搜尋，找到天然少負擔適合孩子吃的零食。像是全球知名洋芋片品牌「Lay’s樂事」就推出「樂事自然滋味」，品牌表示，自然滋味對成分很要求，每一片金黃色洋芋片都是選自新鮮馬鈴薯製成，而且標榜無添加味精、人工防腐劑和人工色素，無添加的自然風味，吃來清爽不死鹹，簡單就很美味，讓媽媽能安心把樂事自然滋味列在採買清單上。

無添加*樂事自然滋味的海鹽口味，含有澳洲高級海鹽調味，原味薯片融合淡淡海鹽，鹹味恰到好處，每一口都嚐得到純粹，簡單就很美味；此外還有佐賀御燒海苔口味，帶有火烤的味道，散發海苔自然迷人香氣，讓孩子一口接一口吃得超開心。近期更推出期間限定版口味，內含紅藜麥的智利沙漠湖鹽口味，是超級食材紅藜麥和嚴選湖鹽的組合，點綴在薄脆餅片上，好吃程度令人驚豔，讓大人小孩都有更多選擇；日式海鹽松茸口味則聞得到濃郁香氣、口感層次豐富，適合喜歡享受質感生活的大人品嚐。

*本產品無添加味精、人工防腐劑、人工色素

▲樂事「無添加*自然滋味」洋芋片原料是新鮮馬鈴薯，無添加味精、人工防腐劑和人工色素。（圖／翻攝自樂事YouTube影片）

家庭聚會打開整包裝的樂事無添加*自然滋味，少負擔的美味不論是倒出要吃的分量或和家人一起整包分享都可以；媽媽們想給孩子來點不一樣的下午茶，還可以利用新鮮食材再搭配幾片洋芋片製成美味點心，輕鬆滿足孩子的零食慾，又能趁機補充其他營養。

▲樂事無添加*自然滋味洋芋片，讓媽媽放心選擇，孩子吃得也開心。

疫情在家也能有「樂事」，樂事自然滋味陪伴全家人一起度過居家溫馨時光，一口咬下洋芋片的酥脆聲音，與家人談天說笑的歡樂聲響形成合奏，超級療癒！這款讓大人小孩都愛上的兒童無添加*零食，成分單純，少了負擔，全家人吃得更開心，媽媽也放心，成為家庭聚會自然滋味好選擇。

*本產品無添加味精、人工防腐劑、人工色素