孕婦即起可打莫德納？　莊人祥公布「確定順位」：只有這些人可以

記者嚴云岑／台北報導

美國250萬劑默德納疫苗來台，讓我國疫苗總數來到485.66萬劑，指揮中心今（21）日公開最新公費疫苗接種對象，從7類增為10類，孕婦、50歲以上族群都入列，累積可接種數達1492.4萬人。是否代表孕婦即起就可以打莫德納？指揮中心發言人莊人祥回應了。

指揮中心20日晚間召開ACIP專家會議，會中作出2點決議，一為考量孕婦為新冠肺炎感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡之族群，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種疫苗並納入優先接種對象，與75歲以上長者同列列於第六類對象。

指揮官陳時中在記者會上表示，目前疫苗接種率約6.8%，新公布的接種順序適用於下一批發配的莫德納疫苗，65歲以上長者與孕婦都會納入，也就代表1至8類都打得到。不過，因為孕婦已在昨天列在第6類順位，AZ疫苗也會加開供一般孕婦施打。

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莊人祥會後補充，目前發配的日本124萬劑AZ疫苗，將同步調整版本，開放到第6類接種。若有孕婦被列在1至3類接種對象，則可以選打莫德納或AZ；一般孕婦在下一批疫苗發配前，只能選擇AZ或不打。

新版公費疫苗調整第六到十類接種對象，將孕婦增列在第六類，65歲至74歲長者、19至64歲具有易致嚴重疾病高風險疾病者，以及50至64歲成年人，則分別列在第八至十類。

目前食藥署還在進行封緘檢驗的疫苗都是莫德納，其中6月18日到貨的24萬劑，預計6月25日完成檢驗出關。被問及是否會就此開放到第八類族群接種？莊人祥回應，因為數量不足，應該會等到6月28日美國捐贈的250萬劑疫苗出關後，才會向下開放。至於AZ疫苗，除非有新貨源抵台，否則還是維持在前7類施打。