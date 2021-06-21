覬覦9700萬財產！狠妻毒死丈夫偽造自殺現場　警查Google秒破案

記者葉睿涵／綜合報導

來自澳洲新南威爾斯州的女子達西（Natasha Beth Darcy），為了繼承丈夫鄧巴（Mathew Dunbar ）的財產，用鎮靜劑和毒氣將丈夫毒死，甚至還對警方和急救人員謊稱，鄧巴是自殺而死的。

綜合澳洲ABC電視台與《衛報》報導，46歲的達西與42歲的鄧巴是2014年在一個約會網站上認識的，沒想到3年後，鄧巴就被發現，死在了沃爾卡（Walcha）北部家中的床上。

當警方和急救人員抵達現場後，達西謊稱，鄧巴是自殺而死的，還哭著請求他們趕快對丈夫進行急救。不過，警方很快就發現了不對勁的地方，原來達西在與鄧巴認識不久後，就開始要求鄧巴更改遺囑，讓她成為鄧巴350萬美元（約合新台幣9700萬元）財產的繼承人。

▲警方發現，達西經常在Google搜索如何殺害丈夫的方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

隨後警方也發現，達西經常在網上研究殺死丈夫的方法。從她Google的歷史記錄可見，達西經常搜索「紅背蜘蛛、真菌、自殺」和「如何殺人」等關鍵字，而且她過去也曾有企圖謀殺前夫的案底，因此警方決定將她緝拿歸案。

巧合的是，達西的前夫克羅斯曼（Colin Crossman），正是鄧巴去世當天前去急救的醫護人員。他事後表示，達西曾在他睡覺時，用錘子砸他的頭，並在他睡覺時為他注射鎮靜劑，然後燒毀了他們的房子，試圖獨吞他的人壽保單賠償金。

儘管達西不斷強調，鄧巴是因為飽受憂鬱症折磨才選擇輕生，但檢察官還是決定控告達西「教唆自殺」。據悉，達西是將鎮靜劑混在雞尾酒中，讓鄧巴喝下，並趁他昏迷將他用毒氣毒死。判決達西的聽證會將在10月1日召開。

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