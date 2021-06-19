超速3公里罰7.2萬！他收「天價罰單」崩潰：連土都吃不起...

▲行駛高速公路時，很容易因道路又大又筆直就不慎超速。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

網搜小組／閔文昱報導

駕駛人無論是開車或騎車，都得隨時注意路況，但有時候道路又大又筆直，駕駛人一不小心，容易就超過速限，之後就得接到超速罰單。一名網友在臉書分享，他日前駕車行駛在澳洲的高速公路時，僅超速3公里，竟然就收到「天價罰單」，頓時讓他欲哭無淚，直呼這下「連土都吃不起…」引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他日前開車行駛在澳洲的高速公路時，因不不慎超速3公里，竟收到金額高達3304.00澳元（約新台幣7萬2688元）的罰單。只見這張罰單上顯示，「道路速限100，時速合理區間107，實際時速110，超速3公里／小時」。

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對此，誇張的罰單金額也讓原PO大感吃不消，直呼「老天鵝啊！我還以為是小數點點錯位置了勒，連土都吃不起...」另外，他也補充，違反澳洲交通規則，除了罰錢還要被扣分，各州的交通規定雖有些微的不同，但像是「超速駕駛」、「沒繫安全帶」、「闖紅燈」、「駕駛使用手機或接電話」、「酒駕」等，都是常見的違規扣分項目。

▲有網友在澳洲開車超速3公里，竟收到7.2萬元的罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

文章曝光後，吸引不少網友關注，紛紛留言，「是台灣太輕不是國外太重」、「國外限速的合理性比太灣高太多。台灣是為了開你罰單寫的限速」、「台灣的罰單真便宜，難怪還是有那麼多違規魔人」、「台灣罰則太輕，真的希望跟澳洲罰則一樣嚴苛」、「台灣罰太輕啦，不是澳洲重」、「台灣應該要跟進，現在罰則太輕了」

根據國內「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處新台幣3,000~6,000元罰鍰；超速60公里以上者，依同條例第43條規定，處新台幣6,000~24,000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

另若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競駛、競技者，處新台幣30,000~90,000元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。