中國恐嚇文件曝光！澳洲總理開大絕說服G7「抗中」　馬克宏力挺

▲G7峰會聯合聲明中，罕見將會議焦點著重在中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

七大工業國組織（G7）元首峰會後，各成員國在聯合聲明上對中國發出罕見攻勢，明確點出中國在新疆、香港上的人權議題，首度強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，同時應追溯新冠肺炎病毒源頭。有澳媒爆料，其實情勢轉圜的關鍵在於，澳洲總理莫里森向其他成員國領袖展現中國外交官的祕密文件，威脅意味濃厚，激怒法國總統馬克宏轉向聲援力挺。

根據澳媒《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald），中國某外交官去年11月在澳洲首都坎培拉的凱悅飯店會議上，將一份祕密威脅文件交給「第九新聞」（Nine News）的記者，內容列舉中國對澳洲的14項不滿清單，包含反對澳洲在新疆、香港、台海議題上帶頭討伐北京當局、2018年時禁止華為參與5G網路建設、突擊式搜查中國記者、取消學術簽證、鼓動各國在新冠病毒起源上進行調查、澳洲政府資助反中研究。

報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於當地時間13日，在一場名為「開放與社會」的會議上，拿出藏在包包內的祕密文件，而該份文件，正是中國外交官在去年11月坎培拉凱悅飯店上交給第九新聞記者琪亞斯利（Jonathan Kearsley）的威脅內容。

莫里森向G7成員國元首公開來自北京當局的祕密威脅文件，他氣憤強調沒有一個國家能對內文列舉的14項清單容忍讓步，且即使中國在地理位置上與歐洲相距遙遠，然而印太地區日益緊張，是值得關注的重要議題。

▲澳洲總理莫里森在巴黎會晤法國總統馬克宏。（圖／路透社）

莫里森會晤法國總統馬克宏後，馬克宏表示澳洲位處印太地區爭端前緣，因此法國將承諾會與坎培拉當局站在同一陣線。報導對此分析，其實馬克宏在立場上的轉變令人驚訝，因為先前他曾認為中國並非北約該談論的焦點議題，如今提到中國時，他表示這不僅牽涉到軍事議題，還攸關經濟民生、戰略與技術等問題。

另外，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）更在峰會上直言，中國是不遵守多邊主義原則的獨裁者政府，其世界觀與價值觀與民主國家之間相差甚遠。

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