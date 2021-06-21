陳文茜稱「泰總理比蔡英文謙卑」　王定宇揭真相打臉

▲資深媒體人陳文茜 。（資料照／翻攝自Facebook／陳文茜）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人陳文茜在臉書指出，泰國總理帕拉育因疫苗採購不足向人民道歉，他的謙卑勝過總統蔡英文。對此，民進黨立委王定宇21日揭真相指出，藍營菁英常用「國際觀」來歧視台灣人，但草包、斷章取義式欺騙，才是正確的形容。

王定宇表示，「國際觀」、「水準」過去常常是藍營菁英用來誇口或歧視台灣人的口頭語，然後如果研究一下，不論馬英九、韓國瑜，或歷任國民黨主席，哪怕是留學海外的，「國際觀」變成對台灣內部特殊的政治用途，會發現是「嚴肅地鬼扯國際狀況」。他認為，「草包」或是「斷章取義式欺騙」或許才是正確形容。

對於陳文茜指控泰國總理的謙卑，勝過總統蔡英文，王定宇揭露實情，泰國進入第二波疫情爆發是半年多前，台灣守到一個月前才被病毒攻破，也沒有全面擴散。

王定宇說，根據住在泰國的Sammy說明，帕拉育確實在6月15日因疫苗短缺而道歉，時空背景是泰國從第二波開始等疫苗等到第三波疫情爆發還在短缺疫苗，「從去年底到現在等了多久？泰國一個名正言順國家在國際上沒有所謂的國家主權問題，採購疫苗沒有其他國家會阻撓，等到現在，疫苗只有中國科興，還有難產的AZ。」

王定宇指出，泰國在去年10月就下訂AZ大批疫苗，到了今年6月初，AZ才到貨不到12萬劑，還出現疫苗分配問題，例如衛生部長拿了原先應該要分配給重災區曼谷的配額，施打自己的家鄉郊區，而且數量還不少。

根據Sammy指出，這樣的事情發生在泰國，大家只能摸摸鼻子小聲罵個幾句，因為政變的軍政府下，言論自由是被限制的。若在台灣，新聞不連刷個五六天，這在台灣不會被罵慘嗎？這發生在台灣如果領導人只有道歉的作為，還會用謙卑兩字來形容？

Sammy說，泰國人口將近7000萬，光一個曼谷就已經是台灣總人口數一半多，配對這樣的到貨率與採購速度，還有軍政府官員挪用疫苗到自己家鄉，等了超過半年多，才只有一句「道歉」，原來這還可以用「謙卑」形容。

▼民進黨立委王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）

