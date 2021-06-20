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王定宇曝美「疫苗3倍贈」原因！　深夜列4點好消息：快樂地醒著

▲▼美贈250萬劑疫苗！王定宇：認定台政治疫情比肺炎疫情嚴重。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲王定宇指出美方加碼贈疫苗的原因。（圖／翻攝自王定宇臉書）

記者張靖榕／綜合報導

美國贈台250萬劑莫德納疫苗今（20日）下午5時將抵台，民進黨立委王定宇指出加碼捐贈台灣175萬劑疫苗，總數是前先承諾的3倍再多，意味美方更清楚現況，「美方認為台灣的政治疫情比實際肺炎疫情還要嚴重！」此外王定宇也提出4點好消息，這些好消息讓他雖是深夜醒著，但是「是快樂的醒著」。

王定宇第一篇發文指出美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特發文，公開美國贈台250萬劑疫苗的貨物登機畫面，以及飛機起飛的畫面，機場上送機的身影中也能看見台灣駐美大使蕭美，「國務院公開這些資訊，代表無懼或無視中國的壓力；用國務院發言人公佈訊息，代表這是美國政府與台灣政府的合作！」

王定宇接著點出台灣在美國疫苗分享計畫中的「三個第一」，包括是計畫內的第一輪分享國家，也是全第一個由3位美國參議員抵國土宣布捐贈數量的國家，再來就是與美國南北相鄰的加拿大、墨西哥外，「台灣應該也是全球第一個加碼三倍以上數量而且首批送出的國家。」

「美國看得比許多台灣人清楚」，王定宇表示美國在疫苗上的對台舉動，是認為台灣「政治疫情」比實際肺炎疫情還要嚴重，且讓美方驚訝的是，「台灣的在野陣營與中共，似乎正在營造全球疫苗只剩下BNT或中國製疫苗兩種，而BNT還一定要中國公司代理。」他謝謝美國和日本真友誼，並讚嘆蕭美琴在美國的努力和成果。

接著一篇貼文王定宇附上4張圖片指出，台灣的疫苗自去年9月至今，終於能更穩定供應，疫情也逐漸趨緩，此外便是各地天降甘霖，水庫不缺水了。而台灣今年因疫情爆發，經濟成長一度受質疑，但現在央行和國際各個預測機構還繼續上調，判斷經濟成長率會來到5.08％；與此同時，台灣IMD世界競爭力躍升至第8名。

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