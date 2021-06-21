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台南95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖：讓母親安息

▲台南市北區95歲蔣姓婦人，6月17日接種AZ疫苗後，20日晚上被發現陳屍家中浴室，檢警上午進行相驗，死者2名兒子雖對母親死因存疑，但不希望解剖，能讓老人家安心地走。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市北區95歲蔣姓婦人，6月17日接種AZ疫苗後，20日晚上被發現陳屍家中浴室，檢警上午進行相驗，死者2名兒子雖對母親死因存疑，但不希望解剖，能讓老人家安心地走。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區95歲蔣姓婦人，6月17日接種AZ疫苗後，20日晚上被發現陳屍家中浴室，檢警21日上午10時30分進行相驗，據了解，死者2名兒子雖對母親之死因存疑，但不希望解剖，能讓老人家安心地走。

1名獨居在台南市北區的95歲蔣姓婦人，20日晚上6時許，其陳姓兒子送晚餐欲給母親食用時，竟發現母親人已倒趴在浴缸前，頭部浸泡在水內已死亡，即於晚上6時21分許向轄區警方報案，警方據報迅速到場勘查。

警方偵查隊鑑識人員到場採證，門窗均完好無外力介入，據死者家屬向警方表示，死者於17日前往注射疫苗，死者生前沒有任何慢性病史，懷疑死因與注射疫苗有關，警方製作相關筆錄後報請檢察官司法相驗，以進一步釐清死因。

檢警21日上午10時30分進行相驗，死者2名兒子都到場協助調查。陳姓大兒子說，母親平日身體不錯，日常生活可以自理，雖然獨居在家，但他和弟弟幾乎每天輪流回家照顧母親，母親於I7日接種疫苗後，18日感覺疲勞酸痛曾在家中跌倒，他曾拿止痛藥给母親，18日則由弟弟陪母親在家中睡覺，19日由他陪，20日有可能母親到浴室上廁所後，要使用浴缸內儲水沖馬桶時，人卻突然昏倒，倒趴在浴缸，頭部浸泡在水中而死亡，整個過程雖感到與注射疫苗有關，但家屬不希解剖，讓母親安心地走。

陳姓二兒子表示，母親年紀大了，人也走了，他希望不要扯上疫苗，希望母親不要被解剖，讓母親安息。

台南地檢署檢察官上午會同法醫相驗，台南地檢署指出，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，台南地檢署指出，95歲蔣姓婦人死亡案已相驗完畢，經檢察官率同檢驗員檢視屍體，並詢問家屬有關死者身體狀況及疫苗施打後之反應情形，認為死者是泡澡時溺斃，死因為意外，死者家屬亦無意見。

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