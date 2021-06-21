嘉義縣80至84歲出現緩打潮　開放第三波75歲以上施打

▲嘉義縣第3波疫苗接種下修75歲以上開打。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第3波疫苗接種下修75歲以上開打！衛生局表示，80歲以上15日起開打至19日止，接種人數修正為12,079人，接種率約4成，為提升全民防護力，翁章梁指示下修接種條件為75歲以上民眾，21日起將陸續在7鄉鎮市開設社區擴大接種站，呼籲鄉親善加利用，打造社區防護力。

▲嘉義縣長翁章梁視察疫苗接種狀況。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣目前分配31,300劑AZ疫苗，15日起透過社區擴大疫苗接種站、搭配村里巡迴設站、百歲以上長者到宅施打…等方式提供服務，前2波以80歲以上長者為優先，近期媒體報導多起疑似不良事件反應，影響施打意願，全縣80歲以上人口30,383人，至19日止修正後有12,079人施打，接種率約4成。

翁章梁表示，嘉義縣首波開放85歲以上長者，該族群人口接種率為55%，同意接種者施打率高達88%，80-84歲受媒體報導不良反應事件影響，接種率至19日止只有25.4%，為提升全民防護力，下修接種對象為75歲以上民眾，呼籲鄉親善加利用社區擴大疫苗接種站，21日起將針對老年人口數多的鄉鎮市，陸續開設7場擴大疫苗接種站，搭配衛生所村里設站，呼籲鄉親善加利用，打造社區防護力。

衛生局長趙紋華表示，第3波疫苗社區擴大疫苗接種站21日起分別在中埔國中、22日大林國小、民雄國中、水上國小、竹崎高中，23日新港國中、24日朴子國中開設。

另外，1-3類可接種對象請依調查時間地點，依序前往當地衛生所或由醫院接種，洗腎及長照機構住民則由原合約所提供接種，未來將視中央撥補疫苗再下修接種年齡，提供更多的長者接種服務。

嘉義縣截止20日施打數：

第一批分配總數：19000劑。

截止到20日施打：15441劑。

1-5類總數及所佔百分比

6970/9000=77％

高齡長者總數及所佔百分比

8471/9165=92%

( 9165為85歲以上同意接種人數)

第二批分配總數：12300劑

截至20日接種4435劑

1-5類總數及所佔百分比

67/2300=3%

80-84歲長者接種率

4368/15665=27.88%

疫苗使用率=

接種劑19876/31300劑=63.5%

合計80歲以上接種完成率=

長者接種數/80歲以上長者人口數

12839/30383=42.26%

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