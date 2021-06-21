港青看YouTube學開快艇「偷渡台灣」　靠手機導航「苦撐10多小時」

▲「反送中」事件後，許多港人都離開了香港。（圖／記者黃彥傑攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

5名曾參與「反送中」的香港青年去年7月偷渡來台，傳出被扣留高雄數月，最後抵達美國。《華爾街日報》近日專訪了其中3人，他們表示，當時是利用充氣快艇渡海，並使用iPhone及指南針導航，但由於事前只透過YouTube學習開船技巧，航程中「嚇得要死」。

根據《華爾街日報》報導，這5人年齡介於18至26歲之間，在出航前幾乎都不相識，但都曾經參與過「反送中」運動，部分人甚至被逮捕過，護照也被港警沒收。

報導訪問了其中3人，他們表示，出航之前，大家都分別嘗試過多種逃跑方式，還花費了數千美元，但很多都只是騙局，最後花了1300美元購買雙引擎的充氣快艇，才展開此次逃亡。

報導提到，5人在7月中旬從一個偏僻的碼頭出航，有人甚至帶了一根釣竿偽裝成釣客，但大家都沒有開船的經驗，最多只是在YouTube上看過一些關於操縱船隻的影片。

啟航之後，他們靠著手機上的GPS導航，但航行了5個多小時卻仍然在中國水域，並一直遇見無法識別的船隻，「我們嚇得要死，不知道他們（其他船隻）在做什麼。」

後來進入了國際水域，他們在航行了10個多小時後關閉了發動機，在黑暗中用手電筒發出求救訊號，並於一個多小時後發現遠方有一道白光，是台灣的海巡船。

他們先被海巡帶往東沙島，接著又被帶往高雄，被拘留在一個秘密地點內，並獲得了衣服、香菸，以及台灣的報紙。

他們表示，有些人原本希望留在台灣，但都被告知必須離開。滯留台灣6個月後，他們在1月搭乘航班飛往瑞士蘇黎志，轉機抵達美國紐約。

成功抵達紐約後，他們也終於與家人聯繫，大部分人的家人都崩潰大哭。還有人的母親表示，得知兒子還活著，感到相當驚訝。

其中一人現在居住在華盛頓，與其他香港難民住在一間公寓，並創立了一個組織，幫助來自香港的示威者。另外兩人待在紐約，一起租了一個地下室公寓，希望能在當地就讀大學，未來加入美國軍隊。