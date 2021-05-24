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反修例「爆眼少女」傳已離港來台　港媒：她雙眼炯炯有神

▲香港反修例運動中傳出有少女右眼遭布袋彈襲擊，當場血流如注。（圖／翻攝臉書）

▲香港反修例運動中傳出有少女右眼遭布袋彈襲擊，當場血流如注。（圖／翻攝臉書）

記者魏有德／綜合報導

一名參與香港反修例街頭運動時遭布袋彈擊中右眼的少女，今（24）日被港媒爆料，指少女已於2020年9月30日搭機離港前往台灣。而據現場直擊的照片顯示，該名少女雙眼炯炯有神，和送機的親友談笑自若，與常人無異。該名少女曾被稱為「爆眼少女」，在遭襲後於「民間記者會」影片中現身，但傷勢如何一直成謎。

根據《東方日報》報導，指有消息人士透露，該少女於去年9月30日現身香港國際機場赴台灣，數名親友前來送行。據機場直擊可見，該少女當日身穿白色上衣及淺色裙，精神飽滿，背着一個背囊及一個斜揹袋，期間一度脫下口罩，露出其標致樣貌，並從手袋內取出疑似機票，身旁的朋友圍著她有說有笑。

報導稱，另有照片顯示她進入機場禁區之後，與朋友身穿防護衣及戴上口罩，在離港航班顯示屏旁展示「V字」手勢，面露笑容及瞇起雙眼合照留念。當時顯示屏寫有航班編號「CI910」，即中華航空，由香港往台灣，起飛時間為當日下午2時，未知她是否正正乘坐該航班。有些相片則顯示她低頭玩手機，輕撥秀髮。綜合多張不同角度拍攝的照片可見，她的雙目明亮有神，精神及健康狀況俱佳。 

▲「爆眼少女」曾於民間記者會影片亮相，控訴港警施暴。（圖／翻攝民間記者會發佈中心）

▲「爆眼少女」曾於民間記者會影片中戴墨鏡現身，控訴港警施暴。（圖／翻攝民間記者會發佈中心）

據了解，這名少女於2019年8月11日晚間於尖沙咀參與遊行時，疑被布袋彈打爆眼球，當時外傳造成右眼球破裂及右眼皮撕裂，淚管系統受影響，視力可能永久受損。一名自稱是中彈女子的妹妹曾在網上發文表示，我家姐右眼全紫，腫到雞蛋那麼大，右眼眼頭至眼袋有很長的傷口，醫生告知姐姐傷勢嚴重，中彈附近鼻骨、眉骨都碎了，雖然做了緊急手術，但「毀容就一定」。

0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

0831香港反修例運動，警方發射催淚彈制止抗議民眾前進。（圖／記者黃彥傑攝）

事件發生後，網友為聲援眼睛中彈少女，一度發起抗議集會，號召香港市民罷工並發起「百萬人進入機場」，口號為「黑警還眼」、「五大訴求，缺一不可」。

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