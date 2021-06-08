1歲「難民童屍」沖上岸！　英吉利海峽沉船消失2月後漂到挪威

▲伊朗庫德族男童亞提恩（Artin）年僅1歲，與家人冒險度過英吉利海峽，不幸沉船溺斃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

挪威東南部卡姆島（Karmøy）海灘1月1日發現一具男嬰屍體，當地警方經過數月調查，7日宣布死者身分就是去年10月英吉利海峽船難罹難者、年僅1歲的伊朗庫德族男童亞提恩（Artin）。據悉，這一家人冒險渡海、試圖入境英國前，曾在法國敦克爾克的難民營停留3、4天；亞提恩也被形容為人見人愛的「快樂寶寶」。

BBC、《衛報》報導，挪威警官瓦格（Camilla Tjelle Waage）表示，相關單位沒有接獲嬰孩失蹤通報，也沒有家屬聯繫警方，「藍色嬰兒裝不是挪威品牌，意味著寶寶不是挪威人」。奧斯陸大學法醫學部門設法搜尋匹配DNA資料，歷經數個月努力，終於確認死者身分。據悉，亞提恩的親屬已經收到通知，寶寶的遺體將被送回伊朗安葬。

▲亞提恩（Artin）的遺體1月1日在挪威東南部海灘被發現。（圖／路透）



亞提恩一家人來自伊朗西部城市薩爾達什特（Sardasht），父親涅茲哈德（Rasul Iran Nezhad）是一名低薪工人，妻子帕娜希（Shiva Mohammad Panahi）也失業，他聽說在英國一天可以賺至少100英鎊（大約新台幣3931元），還能找到地方居住，於是希望帶著家人，到英國展開新生活。

一家人試圖透過列車入境英國，卻二度失敗，於是找上偷渡集團，繳交至少5000歐元（新台幣近17萬元）費用，2020年夏天從伊朗進入土耳其，接著穿越歐洲前往法國，帶著3個孩子與其他23人乘坐小漁船穿越英吉利海峽，未料嚴重超載，不幸發生沉船意外。

涅茲哈德、妻子、9歲女兒及6歲兒子遺體都被尋獲，但亞提恩當時下落不明，被列入失蹤名單。

▲亞提恩一家人試圖前往英國展開新生活，但不幸全部身亡。（圖／翻攝hengaw.net）



法國檢方正在敦克爾克展開調查，官員在水中尋獲19人遺體，其中也包括亞提恩的親戚。但是，伊朗庫德族「亨高人權組織」（Hengaw Organization for Human Rights）表示，船上應該還有28人，也就是說，恐怕還有更多人下落不明。

庫德族分布在土耳其、伊拉克、敘利亞、伊朗與亞美尼亞的邊境山區，人口大約2500萬至3500萬，是中東第4大族群，卻從未成立民族國家，每年都有成千上萬名人冒著生命風險前往歐洲，其中，伊朗境內的庫德族更是面臨政治迫害與貧富不均問題。

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