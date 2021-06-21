　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中山大女教授「洗評論換分數」續集！　畢業生發動連署要教育部查

▲▼ 中山大學校園 。（圖／中山大學提供）
▲中山大學中文系事件持續發酵，學生連署要教育部正視。（圖／中山大學提供）

記者洪靖宜／高雄報導

國立中山大學中文系一名楊姓女教授，疑似不滿一名學生在Dcard對她的課程評論「涼到會冷」等，竟要求學生為她美言，可加5到10分，如果能讓發文的學生撤文全班就加20分，事後中山大學緊急止血，表示已取消該成績評量方式，但仍止不住學生怒火，系上多位畢業生認為她所作所為有害校譽，發動連署，盼教育部正視與調查。

高雄中山大學一名楊姓女教授，因為有學生於去年8月在Dcard發文，指她的課「涼到會冷」，看在此位老師眼裡很不是滋味，這名楊姓女教授就在此課程的社團裡頭PO文，要大家「一人一信告訴樓主真相，告訴大家國導課沒有涼到爽，也沒有蓋棉被，更沒有甜滋滋分數」、「你仗義執言就加分，副本或截圖給老師，願意仗義執言我就為你學習態度加分(視內容加5~10分不等)」，甚至能讓發文的大四生撤文，則「功不可沒，全班加20分」

▲中山大學學生針對楊姓女教授提出不適任教師申訴連署書 。（圖／翻攝網路）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中山大學學生針對楊姓女教授提出不適任教師申訴連署書 。（圖／翻攝網路）

事後中山大學表示，雖表示經中文系主任與這名女教授溝通後，已取消該成績評量方式，但依然止不住學生怒火，系上多位畢業生認為她所作所為不僅有害校譽及系譽，甚至曾因為與某老師起衝突上新聞版面，還有遲到陋習，加上這次以「洗評論換分數」的要求，楊姓教授卻都沒道歉，發動學生連署，並投書教育部，希望教育部能正視此教授之不適任並介入調查。

這份連署書長達24頁，列出不適任五大理由和三大補救訴求等，更把楊師歷年爭議事件的報導還有學生控訴內容等當舉證。對於學生發起連署，校方則回應，維護教學品質一直是全校師生共同追求的目標，本次事件中文系已經深入了解近年來該課程授課教師的教學評量，並將召開系課程委員會進行檢討該課程教師之適任性。在自由開放學風的中山大學，學生關心學習品質的積極表現，是樂學向上之力量，教師亦必須有專業承諾，《沒有承諾，沒有自主》，學生受教權益及受教品質是必須要被確保的。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

中山大學教授被評「課程涼到蓋棉被」　竟要學生幫洗白附截圖就加分

28歲人妻瞞夫下海！被逮淚訴疫情毀人生　一家3口月入剩1萬怎養兒

ET快訊
駁隱匿疫情！士林某長照「6月初就通報」　衛生局要插管長者自己
宜蘭「失蹤確診者」在北市找到　正跟另名確診朋友群聚
張菲辣媳「沒穿內衣」！　孩子親睹走光尖叫：掉出來了啦
628剩1周卻爆北農群聚感染！她嘆三級恐延長：中南部肯定受影

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打

稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

公路客運擴大砍班「衝擊396條路線」　平日減幅57%、假日達62%

台灣是「疫苗乞丐」？仁醫曝「曾領低收獎學金」：這是善的循環

美贈250萬劑疫苗！藍綠罕見「都順時中」　中南部首長表態一次看

再+1確診！桃園804門急診再暫停3天…衛生局急扣300出院病患採檢

宜蘭「失蹤確診者」曾騎車回家拜拜！被尋獲時正跟確診街友群聚

3級警戒到憂鬱「世界真的回不去了？」　黃越綏笑給解答

台中清晨雷雨狂炸　大甲發電廠嘆：都沒下在集水區

士林長照機構「爆隱匿」47染疫3死！鄰居：上週四就看到救護車進出

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

250萬劑莫德納疫苗起飛影片曝！ 蔡英文IG公開畫面：謝謝美國政府

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打

稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

公路客運擴大砍班「衝擊396條路線」　平日減幅57%、假日達62%

台灣是「疫苗乞丐」？仁醫曝「曾領低收獎學金」：這是善的循環

美贈250萬劑疫苗！藍綠罕見「都順時中」　中南部首長表態一次看

再+1確診！桃園804門急診再暫停3天…衛生局急扣300出院病患採檢

宜蘭「失蹤確診者」曾騎車回家拜拜！被尋獲時正跟確診街友群聚

3級警戒到憂鬱「世界真的回不去了？」　黃越綏笑給解答

台中清晨雷雨狂炸　大甲發電廠嘆：都沒下在集水區

士林長照機構「爆隱匿」47染疫3死！鄰居：上週四就看到救護車進出

筒香嘉智砲轟梁玹種　小聯盟3A雙響宣告回歸

南韓最新研究　「腸道益菌」可阻新冠病毒入侵

宜芝多發文「深深的歉意」　無預警停業...顧客要求「給個交代」

LIVE／北農群聚「百人急篩檢」、士林爆47確診3死　柯文哲親上火線

憋壞了！宜蘭周末湧現大量塞車潮　遊客：悶1個月車子不開會壞掉

打疫苗怕流產？產科醫分析利弊直呼「麥擱亂」：等懷孕12週後再打

稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

台船百噸級巡緝艇開工　國艦國造業務比重已達六成

公路客運擴大砍班「衝擊396條路線」　平日減幅57%、假日達62%

誰能打莫德納？　侯友宜：從高年齡往下「AZ打完再打莫德納」

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

生活熱門新聞

醫：6/28不會降回二級了

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

天天包裹地獄　物流員工眼神死

吳宗憲要告　安和里長：一字不改

3級警戒何時解封　陳其邁揭2指標

「低風險場域」可望鬆綁！商業場所擬4條件微解封

即／宜蘭「失蹤確診者」在台北找到了！

大師預言疫情「這天」過後好轉

快訊／北農45人確診！農委會回應了

陳時中：不規劃縣市解封　低風險場域擬鬆綁

快訊／夏至豪大雨襲10縣市！　苗中投淹水警戒

台積電不只500萬劑疫苗！基金會「五大善舉」掀熱議

更多熱門

相關新聞

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

隨本土新冠疫情增溫，高齡者15日起開始施打AZ疫苗，卻發生不少接種後猝死案例，還傳出其他副作用。就有網友在《Dcard》貼出一張驚悚照，透露他家有長者打了AZ後出現詭異症狀，「腿出現了好幾個洞，還會流血。」雖然不能確定直接關係，但畢竟接種後才發生，「希望大家能夠再更評估長輩的身體狀況再去施打疫苗。」

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

中山大教授被評「涼到會冷」　要學生幫美言可加分

中山大教授被評「涼到會冷」　要學生幫美言可加分

爆買麥當勞雞塊山！她拍完照悲劇了

爆買麥當勞雞塊山！她拍完照悲劇了

跑單7天爽賺3萬2！他花2週實測...結果曝光

跑單7天爽賺3萬2！他花2週實測...結果曝光

關鍵字：

中山大學教授加分Dcard

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

醫：6/28不會降回二級了

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面