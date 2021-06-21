中山大女教授「洗評論換分數」續集！　畢業生發動連署要教育部查



▲中山大學中文系事件持續發酵，學生連署要教育部正視。（圖／中山大學提供）

記者洪靖宜／高雄報導

國立中山大學中文系一名楊姓女教授，疑似不滿一名學生在Dcard對她的課程評論「涼到會冷」等，竟要求學生為她美言，可加5到10分，如果能讓發文的學生撤文全班就加20分，事後中山大學緊急止血，表示已取消該成績評量方式，但仍止不住學生怒火，系上多位畢業生認為她所作所為有害校譽，發動連署，盼教育部正視與調查。

高雄中山大學一名楊姓女教授，因為有學生於去年8月在Dcard發文，指她的課「涼到會冷」，看在此位老師眼裡很不是滋味，這名楊姓女教授就在此課程的社團裡頭PO文，要大家「一人一信告訴樓主真相，告訴大家國導課沒有涼到爽，也沒有蓋棉被，更沒有甜滋滋分數」、「你仗義執言就加分，副本或截圖給老師，願意仗義執言我就為你學習態度加分(視內容加5~10分不等)」，甚至能讓發文的大四生撤文，則「功不可沒，全班加20分」

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▲中山大學學生針對楊姓女教授提出不適任教師申訴連署書 。（圖／翻攝網路）

事後中山大學表示，雖表示經中文系主任與這名女教授溝通後，已取消該成績評量方式，但依然止不住學生怒火，系上多位畢業生認為她所作所為不僅有害校譽及系譽，甚至曾因為與某老師起衝突上新聞版面，還有遲到陋習，加上這次以「洗評論換分數」的要求，楊姓教授卻都沒道歉，發動學生連署，並投書教育部，希望教育部能正視此教授之不適任並介入調查。

這份連署書長達24頁，列出不適任五大理由和三大補救訴求等，更把楊師歷年爭議事件的報導還有學生控訴內容等當舉證。對於學生發起連署，校方則回應，維護教學品質一直是全校師生共同追求的目標，本次事件中文系已經深入了解近年來該課程授課教師的教學評量，並將召開系課程委員會進行檢討該課程教師之適任性。在自由開放學風的中山大學，學生關心學習品質的積極表現，是樂學向上之力量，教師亦必須有專業承諾，《沒有承諾，沒有自主》，學生受教權益及受教品質是必須要被確保的。

時間對我們來說完全沒用！

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