爆買麥當勞雞塊山！她拍完照悲劇了...網喊+1：都要數一下

▲麥當勞「THE BTS MEAL」在全球掀起熱潮。（圖／業者提供）



實習記者周依儒／綜合報導

麥當勞和南韓夯團BTS聯名的雞塊套餐在全球掀起熱潮，除了有限定包裝外，還特別引進了成員愛吃的「肯瓊醬」和「甜辣醬」，可以搭配雞塊吃。一名網友就特別分享自己在美國買麥當勞的經驗，透露自己有一次和朋友購買了大量雞塊後發現有異，從此之後吃雞塊就特別養成了一種小習慣。

一名女網友在Dcard上以「吃麥當勞雞塊的習慣」為題發文，表示最近麥當勞BTS雞塊餐很紅，因此想分享一下自己吃雞塊的特別習慣，她提到之前在美國住的時候很喜歡吃麥當勞，因為麥當勞的20塊雞塊餐只要5塊美金（約新台幣140元）非常便宜，而且還一次附上5種醬料選擇，都跟番茄醬一樣不用錢。

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▲原PO分享買麥當勞的有趣經驗。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，有一次她和4個朋友去了麥當勞後，一口氣點了100個雞塊，還把這些雞塊通通倒出來堆成山拍照，等拍完照後各自要把雞塊放回自己的盒子後，他們竟然發現只有98個！於是立即跑去找店經理理論，而店經理除了超驚訝竟然有人會真的「數雞塊」外，也順便多賠償了一盒4塊雞塊給原PO。

▲原PO和朋友爆買100塊雞塊，結果發現有少。（圖／翻攝自Dcard）



過不久後，原PO在別間麥當勞點了20塊雞塊，竟發現又只有19塊！「所以當時我嚴重懷疑麥當勞店員都會偷吃雞塊，因為平均我每吃幾次就會有一次少雞塊。」於是從此開始，原PO便養成了「數雞塊」的習慣，「即使是六塊雞塊也要數好數滿一個都不能少！」不過原PO也補充，這些故事都是在美國麥當勞發生的，目前在台灣都沒遇過類似狀況。

貼文曝光後，不少網友也紛紛分享自己的經驗，「我最近點10塊雞 算了一下拿到11個」、「我也有數過哈哈哈」、「之前點宵夜6塊麥克雞塊只來5個，超想哭」、「我也遇過4塊雞塊買一送一再加一，變9個」、「我很愛吃6塊雞塊餐，也是很愛打開數一下，有時候都會拿到7個，感謝店員。」而留言處也有不少麥當勞的員工偷偷分享，「我有時候都會多裝一個給客人」、「我偶爾會多裝一兩塊給客人哈哈」。