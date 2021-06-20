打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

▲原PO舅公打完疫苗，腿上出現詭異血洞。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨本土新冠疫情增溫，高齡者15日起開始施打AZ疫苗，卻發生不少接種後猝死案例，還傳出其他副作用。就有網友在《Dcard》貼出一張腿照，透露他家有長者打了AZ後出現詭異症狀，「腿出現了好幾個洞，還會流血。」雖然不能確定直接關係，但畢竟接種後才發生，「希望大家能夠再更評估長輩的身體狀況再去施打疫苗。」

這位網友發文「家中老人打了AZ後出現詭異的症狀…圖片可能引起不適 慎入」，文中透露，接種的人是他的舅公，「打完後兩天，（舅公）腿出現了好幾個洞，還會流血。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO補充，就醫後，醫生判斷應該是疫苗引起的副作用。（圖片經模糊處理／原PO授權使用）

照片一出，看到老人家的腿上密密麻麻佈滿紫紅色的血斑，中間還明顯有小洞，讓不少人都嚇一跳，「這個可能是自體免疫系統出狀況了，感覺有點像類天皰瘡或紫斑之類的，我阿公之前也這樣，快就醫吧」、「天哪！有沒有趕快去就醫！感覺是跟紫斑很像欸」、「感覺像血栓引起的紫斑症，祝你舅公可以早日康復，要盡快做治療！！」

原PO則是在留言處補充，舅公已經有去看醫生，目前回家休養，「有開藥給他了，判斷應該是疫苗引起的副作用，還要再觀查一陣子。」也提到，舅公有糖尿病，平常也要去洗腎。

看到有人質疑他的發文動機，原PO解釋，自己只是想讓大家知道舅公發生這樣的情形，「這篇文是在送急診之後我才有時間發的……這件事只有我們家知道真的好嗎……」希望看過的人能再三評估，再做出是否施打決定，「我的用意就是希望讓大家能夠再更評估長輩的身體狀況，再去施打疫苗 （原本我奶奶也要去打的，但因為舅公出現這種情況，我們也是先決定再評估）。」