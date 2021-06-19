中山大學教授被評「課程涼到蓋棉被」　竟要學生幫洗白附截圖就加分



▲國立中山大學 。（圖／中山大學提供）

記者洪靖宜／高雄報導

在社群網路上幫老師說好話竟可加分！國立中山大學中文系一名楊姓女教授，疑似不滿一名學生在Dcard對她的課程評論「涼到會冷」等，竟要求學生為她美言，甚至加5到10分，如果能讓發文的學生撤文，是「功不可沒，全班加20分」，事件鬧得沸沸揚揚，中山大學表示，經中文系主任與該名教授溝通後，已取消該成績評量方式。

一名中山大學學生去年8月在Dcard發文，針對系上選課列出攻略，還對每位教授教學做評論，其中指修一名楊姓女教授的課「涼到會冷」，看在此位老師眼裡很不是滋味，因此有學生指出，她在期中考前幾天更改考試題型。

後來這名楊姓女教授就在此課程的社團裡頭PO文，開頭寫下「大家都在問老師怎麼補救」，接著帶出有大四學生對老師品頭論足，誤導學弟妹，所以「大家問我怎加分」，就是「一人一信告訴樓主真相，告訴大家國導課沒有涼到爽，也沒有蓋棉被，更沒有甜滋滋分數」、「你仗義執言就加分，副本或截圖給老師，願意仗義執言我就為你學習態度加分(視內容加5~10分不等)」，甚至能讓發文的大四生撤文，則「功不可沒，全班加20分」，底下確實出現不少為楊老師打抱不平的留言。

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中山大學表示，此舉明顯與學生課堂學習表現無關，違反教師授課暨評分原則之規定，為「學業成績採多元方式評量，教師得依學生日常表現、報告、展演及平時、期中、期末考試等評量學生學習成效；學期學業成績之評量方式應明訂於課程大綱。」經中文系主任與該師溝通後，該師已取消該成績評量方式。

時間對我們來說完全沒用！

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