兩岸小三通打BNT　張亞中：我的管道比台積電、鴻海快

▲張亞中日前到疾管署送捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者徐政璿／台北報導

蔡政府授權鴻海、台積電購買國外原廠疫苗，不過孫文學校總校長張亞中5月底主動捐贈1千萬劑疫苗，被已讀不回。張亞中表示，他的管道比鴻海、台積電更能有效並快速取得充足疫苗，只要衛福部表態意願，馬上可以空運來台，或是透過兩岸小三通施打。

張亞中接受北京兩岸東方文化中心代表人曾念委託，捐贈台灣500萬劑BNT疫苗、500萬劑大陸國藥集團北京生物公司生產疫苗，並在5月31日建請衛福部輔導處理有關疫苗進口等事宜，6月2日再次開記者會，宣布已取得兩項苗授權，並到衛福部遞件。

對此，孫文學校表示，有關捐贈疫苗事，迄今為止，衛福部仍然沒有任何回應，背後可能受到政治與利益阻撓因素。

孫文學校指出，張亞中6月1日已積極協調大陸相關單位，爭取在大陸在兩岸直飛及小三通的口岸設置專區，台灣民眾抵達後不需隔離，即可接受施打經過世界衛生組織核可的疫苗，民眾施打完後，即原機或下班機返台。

孫文學校表示，基於台灣疫情肆虐，疫苗相對缺少，為提供台灣民眾更多施打疫苗的機會與選擇權，張亞中會再繼續與大陸協商爭取原有方案，以便捷前往大陸施打疫苗。