250萬劑疫苗運抵「台美感情更好了」　鄭文燦：打疫苗更多選擇權

▲美國捐贈250萬劑莫德納疫苗抵台，市長鄭文燦表示：民眾打疫苗更多選擇權。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

美方捐贈250萬劑莫德納疫苗20日抵台，桃園市長鄭文燦20日於市府防疫會報、感謝美國政府對台灣的支持並表示，原本美國的疫苗的援助計畫宣布的是75萬劑，這一次直接運送250萬劑，這代表了真正的朋友、真正的友誼，也代表了台美距離更近了、感情更好了！

鄭文燦說，250萬劑的莫德納疫苗進來以後，中央應該會做很好的規劃跟分配，桃園的高齡施打計畫已經完成了79歲以上，還有75歲以上到78歲，這部分還有3萬4378人，另外65歲以上到74歲這個年齡組還有20萬3000人，假如沒有變化的話，桃園一樣會用民政系統造冊分組的方式，來協助疫苗接種的作業。

另外，桃園現有的28個接種站應該會微調，因為中央疫情指揮中心希望接種時間不要天氣太炎熱，所以桃園會微調到早上接種為主，7點半到11點半。另外合約醫院跟合約診所，也會在下個階段加進來，預估以過去流感疫苗接種的經驗來計算，應該會有超過100家，所以就近接種的方便性也會提高，民眾可以選擇醫療院所來預約。

其他的部分，社區接種站的造冊也會同時來進行，會讓民眾更多的選擇權，至於有沒有其他方式，第一個要看疫苗的數量，第二個我們也要做評估，因為疫苗接種站一樣要有它的醫療上的一些考量，比方說我們要有救護車，那我們要有醫生做評估等等，這個疫苗接種評估過後，有某些疾病史或用藥史的民眾不適合接種的話，醫師也要現場做判斷。

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