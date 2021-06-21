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安和里長槓上憲哥！曾威脅「撲殺流浪貓狗」　驚人發言被挖出

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／翻攝自臉書）

▲鄧長安爆出爭議事件不是第一次，曾發文威脅「撲殺浪浪」引發撻伐。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市永和區安和里里長鄧長安近期在網路發文，質疑綜藝天王吳宗憲捐贈11萬個新冠快篩劑，根本是為衝旗下公司產品PGTalk下載量，氣得吳宗憲在直播中揚言提告。有網友發現，其實鄧長安已不是第一次爆發爭議，他2015年曾經在臉書發文，恐嚇若再收到里民檢舉，就要撲殺里內流浪動物，隨即遭動保人士撻伐。

鄧長安2015年曾經在臉書發文，表示只要再有任何一個里民抱怨，說野貓野狗等造成損害或環境不潔，「老子就叫相關單位來撲殺，決不留情」、「如果（餵食者）這麼有愛心，就給我（把貓、狗）帶回家養，不然你的愛心就會殺了牠」、「我很認真，因為你不懂，里長因為野生動物便溺，而被幹譙的苦」。

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他也說，各位可以罵他沒有愛心，可以罵他沒有人性，但他認為當不理智的愛心，已經造成了社會問題，還自以為在做好事，這一種行為他不能認同，「我從來沒有用過這麼重的口氣公布里內事務，但是對於野生動物的問題，本人已經忍無可忍了」。

文章當時發布後，馬上引起網友熱議，有許多動保人士留言撻伐，甚至連鄭家純（雞排妹）也發文批評，認為鄧長安「就是一個講話囂張暴力、自以為是、抗壓性低、看不出能力的人」，不理解對方為何被里民幹譙之後就要殺動物，「這種人能當里長？」

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／翻攝自臉書）

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／翻攝自臉書）

▲鄧長安製作一頁式網頁質疑吳宗憲，雙方爆發爭議，在網路隔空交火。（圖／翻攝自網路）

吳宗憲日前以通訊軟體PGTalk執行長身分，宣布要捐出11萬個新冠肺炎快篩劑，希望能與各地的村里辦公處合作，阻斷隱藏在民間、沒有被發現的感染源，一起為台灣的防疫盡一份心力，有需要的里長均可以透過網路申請，不過申請程序卻引發里長不滿。

鄧長安18日在網路放上了一個「一頁式網頁」，開頭就清楚寫下「抱歉，吳天王，里長不當免費打工仔」，接著質疑吳宗憲捐贈快篩劑，根本是假好心真行銷。他說「通訊軟體市場難拓，投資行為有賺有賠，勿拿善舉包裝行銷，赤拳雙手緊套白狼，拖累全台里長下水，兩面非人免費打工」。

吳宗憲 Jacky Wu 發佈於 2021年6月20日 星期日
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