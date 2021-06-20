診所自購200新冠肺炎快篩試劑　闆娘實測「深入8公分插鼻」痛到哭

實習記者陳妙津／綜合報導

為擴大採減量能，食藥署近期共核准了3款居家快篩試劑，包括2款進口的快篩試劑與1款國產快篩試劑的專案製造，希望方便民眾篩檢，以斬斷社區傳播鏈，不過採檢棒需深入採驗到鼻腔黏膜，普通民眾可能難以自行操作。經營醫美診所的網紅「愛美教主」Cherry 便在家親自實測，過程中一度痛到說不出話來，頻喊「真的很到底」、「會沒辦法控制的流眼淚」。

網紅「愛美教主」Cherry表示，目前疫情嚴峻，但仍有許多人尚未接種疫苗，即使打過疫苗，也有可能確診，為了保護家人和客戶的安全，她採購了200劑快篩試劑，在診所內設置快篩站為客戶篩檢。收到試劑後，她也親自實測將快篩試劑伸入鼻腔8公分自我採檢，結果痛到眼眶泛淚，好一陣子說不出話來，「大家如果要在家用可能會有點痛苦」。

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▲網紅「愛美教主」Cherry在家實測居家快篩，一度痛到飆淚。（圖／翻攝自YouTube／愛美教主）



Cherry在影片中表示，採驗時頭需要仰角70度，將採驗棒慢慢推進鼻腔，沾取鼻腔黏膜後，放入檢驗液溶解，之後再放入檢驗試紙，約10分鐘後便可看到快篩成果，一條線為陰性，兩條線則是陽性確診，最後實測結果為陰性。

她透露，自己真的有朋友因疫情非常焦慮憂鬱，從去年3月起就不敢踏出家門，若能在家方便快篩，雖然過程很不舒服，但能減輕疫情焦慮感。影片內容也引起網友熱議，「佩服。我怕痛，不可能自己買來自篩」、「自己測…………戳過頭怎辦？」、「8公分，也太哭了」、「有做過快篩都知道，很不舒服」。