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新北第三波疫苗接種21日開打　開放「80-81歲長者」不在籍也可打

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會0619。（圖／翻攝直播）

▲新北市長侯友宜說明第三波疫苗接種。（圖／翻攝直播）

記者蔡文鈴／新北報導

新北市長侯友宜19日下午於疫情記者會宣布，第三波長者疫苗接種於21日、22日開始施打，20日早上9點開放不在籍預約，全程分區、分里、分時段，分流接種、避免群聚，讓長者安全安心施打。

新北市第三波接種對象包括，80-81歲長者，原住民70-71歲，列冊社區、居家式及身障機構服務照服員，以及第一類至第三類醫事人員、防疫人員、高接觸風險者。

只要是設籍新北市的長者，6月21日依里長發放通知單指示，至76個接種站施打疫苗，若有疑問也可致電到區公所查詢。若無法配合時間，6月20日早上9點，可到21家醫院、29區衛生所做網路預約，記得攜帶健保卡、身分證。

不在籍長者若要施打的話，自6月20日上午9點到里辦公室、區公所填寫意願調查表，或者透過電話、網路預約，並在6月22日、23日在50個接種站施打疫苗。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會0619。（圖／翻攝直播）

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會0619。（圖／翻攝直播）

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會0619。（圖／翻攝直播）

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