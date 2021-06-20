自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

▲ 台東縣大埔部落自治青年會齊心拚防疫。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導



有鑑於近日花蓮部落的家族群聚感染，導致數個家族及小孩確診，其原因與村民經常聚會烤肉、足跡複雜、缺乏防疫觀念有關，引起不少民眾恐慌。台東縣大埔部落自治青年會秉持著飲水思源、回饋部落精神，自中央疫情指揮中心宣布全國提升三級警戒後，青年會就自發性編排在地防疫人員，與鄉公所合作成立部落檢疫站，檢疫人員及交管人員均會著護目鏡、防護面罩、口罩等裝備，對進入部落的民眾進行額溫量測、酒精消毒及實聯制登記，杜絕疫情入侵。

大埔部落自治青年會秉持著飲水思源、回饋部落精神，與鄉公所合作成立部落檢疫站，檢疫人員及交管人員均會著護目鏡、防護面罩、口罩等裝備，對進入部落的民眾進行額溫量測、酒精消毒及實聯制登記，杜絕疫情入侵，對外地來遊客採柔性勸說，看到違規行為將照相或攝影存證向警方舉報。檢疫人員整日堅守岡位，日曬雨淋也不敢輕忽疫情，鑑於政府財力有限，青年會亦主動籌資不足的便當費以維持檢疫站運作，善用各界捐贈物資。



青年會會長江俊賢表示，自己的部落自己保護，防疫工作絲毫不能懈怠，然而對於防疫裝備及檢疫人員伙食也有一定消耗，大埔部落自治青年會有力出力、有錢出錢，並盼藉此向各界社會團體拋磚引玉，激發更多善心人士的回響，以維護偏鄉部落防疫人員安全並發揮最大的防疫效益，共同渡過疫情、守護民眾生命財產。

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