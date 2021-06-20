闖紅燈+逆向！「甩尾神車」撞店家招牌、3機車　駕駛辯：精神不好

記者白珈陽／台中報導

台中市西區19日晚間發生一起交通事故，姚姓男子駕駛新車要價約130萬元的豐田86 2.0Limited，行經中華路一段與民權路口時，不但逆向行駛還疑闖紅燈，不慎自撞路旁號誌桿、雞排店招牌以及3輛路邊停放的機車，造成姚男轎車車頭凹損，號誌桿當場折斷，遭撞的機車也東倒西歪，事後他辯稱「我精神狀況不好」，所幸姚男僅受輕傷、沒有其他人員傷亡。詳細肇事原因及經過，警方仍進一步釐清中。

▲姚男疑精神不濟，逆向開車自撞路邊店家招牌及機車。（圖／民眾提供）

根據監視器影片顯示，昨晚9時許台中市西區中華路與民生路交叉口，當時民權路綠燈亮起，所有的汽、機車才剛起步，姚男駕駛的紅色轎車竟闖紅燈，從畫面右側出現並逆向行駛、呼嘯而過，讓不少騎士看傻了眼，幸未撞擊其他人車，否則恐釀大禍。

▲姚男闖紅燈加逆向行駛，險些撞上騎士。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第一警分局表示，19日晚間9時42分接獲報案，稱西區中華路一段與民權路口有交通事故，經查為25歲姚姓男子駕駛自小客沿中華路往民生路方向行駛，於該路口時，逆向碰撞路燈、店家招牌，還有路邊停放的3輛機車。姚男受有手腳擦挫傷，經酒測無酒精反應。

▲▼ 姚男開車自撞力道猛烈，號誌桿直接折斷。（圖／民眾提供）

據悉，姚男事後向警方辯稱當時精神狀況不佳，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因。違反號誌的部分，警方將調閱相關監視器釐清案情，並依規定舉發。

警方呼籲，若精神狀況不佳或身體不適時，應避免開車或騎車，或可先停靠路邊安全地點休息。行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來



【更多新聞】



金婚夫妻相扶持、醫護奔車上施打 台中快打站幸福人間



全國累計62死！南投2天4長者打疫苗後往生 3人有心臟病史



快訊／台中工廠晚間火警！廠房一片焦黑 男員工無生命跡象