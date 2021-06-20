國際疫苗陸續來台　高虹安籲思考4件事：國產放緩別「早產」

▲美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，由華航貨機CI-5169載運。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

日本、美國相繼捐贈台灣疫苗，美國贈送的250萬劑莫德納疫苗20日下午4時31分順利抵台。對此，民眾黨立委高虹安呼籲思考4件事，包括是否讓國產疫苗放緩，不要變成「早產疫苗」。

高虹安20日在臉書表示，疫情之下，很久沒有令人振奮的好消息，前不久3位美國參議員旋風式訪台，宣布將捐贈75萬劑疫苗，今日宣布增加到250萬劑，大家都相當驚喜，最應該感謝的，除了美國政府展現堅定友誼，還有許多在台美之間奔走、在異鄉前線奮戰的外交人員的努力。

▲美國贈送250萬劑莫德納疫苗抵達桃園機場。（圖／ETtoday攝影中心）



高虹安指出，全台灣的疫苗到貨量約為235萬劑、疫苗接種人次大約為143萬人次，加上進來的250萬劑，台灣有機會開始為優先接種次序以外的人員施打疫苗，政府疫苗調度開始可能有餘裕之下，應該思考幾件事情包括：一、現有疫苗接種次序是否有需要調整？如有聲音呼籲應優先撥新進捐贈的十分之一讓戰備人員施打，確保國軍戰力。

二、優先接種次序後的其他次序為何？政府應盡快規劃公布；三、國際認證的安全疫苗開始加快進來，是否可以讓國產疫苗時程放緩、認真做完三期臨床試驗讓國人安心，不要變成「早產疫苗」？四、這段時間開始接種疫苗，各地有許多情況出現，中央與地方政府溝通疫苗施打的規劃與接種群體分配應更加強、保持資訊暢通。

高虹安提到，疫苗加碼的真進展，證明台美之間堅定的友誼，是真朋友，但天下同樣沒有白吃的午餐，台灣人民無論在產業發展上拼出全球供應鏈的關鍵中心、在地緣政治上也作為民主前線的堡壘，都已經多次通過考驗、付出代價，證明不只是朋友，更是值得被重視的盟友。

高虹安提及，為了守護台灣人民的健康與生命安全，這段時間大家都付出很多，在全球疫苗缺貨的情況下，台灣自購的疫苗屢屢卡關延期，更彰顯國際朋友協助的重要，政府與國人可以高興一晚，但不能自滿，防疫戰鬥尚未結束，要達到全台解封覆蓋率的國際認證安全疫苗數量，也還尚未充足，同島一命、團結合力，獲取更多疫苗「越快越好」的努力還沒有停歇，要保持審慎、繼續奮鬥。