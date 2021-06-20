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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10例以下就能解封？　侯友宜曝最重要的觀察值

記者黃巈禾／台北報導

台灣連續7天確診數降至200例以下，中央流行疫情指揮中心日前表示不排除降級可能性。台北市長柯文哲也提出，台北市每日降到10例以下，才有可能去討論有沒有可能解禁，會考慮部分場館解禁。對此，新北市長侯友宜認為，隱形傳播鏈大部分都是無症狀確診者居多，這些才是最重要的觀察值。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北直播畫面）

▲新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北直播畫面）

侯友宜20日在防疫記者會表示，不是只看10例，要看有多少隱形傳播鏈在社區潛藏，今天在社區的隱形傳播鏈如果超過10例，甚至更多，是否解封就要好好思考，這就是為什麼他一直強調，新北市社區篩檢站，尤其廣篩是前哨監測站，讓市民非常方便，只要認為該篩就去篩，廣篩能找到隱性傳播鏈比例和個案，這些隱形傳播鏈大部分都是無症狀確診者居多，這才是最重要的觀察值。

侯友宜提到，若這10例都是家庭群聚，其他不明感染源也許只有2、3例，但傳播率比知道的感染源更麻煩，所以隱形傳播練才是最重要的觀察指標，所以要整體去看，相信中央很多專家、學者都會做好評估，地方也會配合把隱形傳播鏈找出來。

侯友宜提及，今天新北市確診者沒有超過50例，看起來好像下來，數據要看趨勢，不會只觀察1天，今天44例，明天搞不好增加，後天又降下來，新北市來看，最重要是掌握所有個案，他對每個個案都非常清楚，包括什麼樣的感染、匡了多少居家隔離，只要全盤掌握個案狀況，就能把居家隔離擴大後再縮小，這要時間，有的居家隔離當中又確診，但被匡著所以不用擔心，有些居家隔離出去又返陽，這部分跑掉就趕快堵住。

侯友宜強調，現在每日確診個案比以前降很多，但不要輕忽，一不小心，就回馬槍就上升了，沒有樂觀本錢，隱形傳播鏈是非常重要的指標。

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