快訊／美國送的「250萬劑莫德納」來了！16:31降落桃園機場

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記者蔡玟君／台北報導

美國加碼贈送的250萬劑莫德納疫苗來了！由華航CI5169班次負責此次運送，於今（20日）下午16:31順利降落桃園機場，不僅超過4萬網友在線等飛機降落，衛福部長陳時中也親自到場迎接，疫苗下艙後將經過檢驗後才會下發各縣市開放施打。

▲美國贈台250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169運抵台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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此次美國贈台250萬劑莫德納疫苗備受關注，在還沒抵達台灣前，該航班的即時動態受到航迷熱烈關注，有超過4萬網友同步追蹤，也衝上全球即時航班路線網站的追機排行第一名，許多網友更即時在直播中留言隨時更新班機下降高度，當班機降落瞬間，守著直播的網友一片歡呼「謝謝機師！」、「眼淚都要掉下來了」、「感謝美國」。

美國原本答應援助台灣75萬劑疫苗，後來決定追加三倍的量，根據《路透社》報導，有涉外高層透露，美方過去這段期間，一直掌握內部政治輿情，憂心境外勢力與在野黨在疫苗議題上，有政治操作愈發嚴重的趨勢，同時也被刻意炒作，台灣需要特定疫苗否則「買不到疫苗」的氛圍，這讓美方不得不緊急調整援台的計畫。

▲美國送的「250萬劑莫德納」於16:31降落桃園機場。（圖／記者李毓康攝）