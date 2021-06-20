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駐港辦傳7人拒簽「一中承諾書」返台！剩1人「力撐不關門」簽證快到期

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

▲香港國際機場。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

我方駐香港辦事處人員簽證一直未獲港府延簽，傳出20日將有7名辦事處人員返台，僅留下一名經濟部駐港代表，但簽證也快到期。對此，陸委會表示，港府2018年起屢次要求我方人員簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，因此21日起將調整香港辦事處業務辦理方式。

據了解，我駐香港辦事處人員5月初就僅剩8人，許多業務都依靠當地雇用的55名香港僱員協助，我方人員全數返台後，當地將只剩下香港僱員。

對此，陸委會20日指出，台港本於互惠互利原則互設辦事處，自我香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇，「中共及港府以『一中承諾書』設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。」

陸委會提到，「我們堅拒逼使我駐處人員簽署『一中承諾書』的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。」

陸委會強調，對於我香港辦事處同仁面對打壓，仍然不屈不撓，堅守服務崗位，陸委會表達感謝之意，因應派駐人員赴任受阻，香港辦事處雖將進行若干業務辦理方式之調整，但仍會維持必要的運作，為民服務不中斷、不打折，「希望國人予以包容、諒解，並續做台灣最堅實、有力的後盾。」

陸委會還說，陸委會主委邱太三將於21日舉行記者會，進一步對外說明此事相關情形。

此外，陸委會發言人邱垂正5月時曾表示，為了維護在港國人的權益，陸委會備妥各項因應方案，將適時啟動「代理機制」，維護管處正常運作，堅持到底以保障台港民眾的權益福祉。邱垂正還說，所謂的「代理機制」，是指服務不打折，仍能提供台港民眾優質服務。

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

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