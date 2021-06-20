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駐港辦7人拒簽「一中承諾書」返台　國台辦：港台交往要在一中原則上

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

我駐香港辦事處7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」被港府要求離境，於20日返抵台灣。對此，國台辦下午表示，香港與台灣進行交往當然要在一中原則的政治基礎上進行，堅決支持香港政府按基本法及中央政府處理涉台問題的原則處理涉台事務。

國台辦發言人馬曉光指出，中國香港特區和中國台灣地區進行交往當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，台駐港機構當然必須遵守香港特區基本法和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行。

馬曉光提到，堅決支持香港特區政府按照基本法和中央政府關於處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務，堅決支持遏阻「台獨」和反制民進黨當局插手香港事務的正當行為。

馬曉光強調，民進黨當局的有關言論表明，其亂港謀「獨」劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港特區政府正當之舉妄加指責。

馬曉光還說，特別是在當前抗疫背景下，民進黨當局為一己政治私利，不顧島內民眾生命健康，繼續打壓異己，壓制言論，政治操弄，「我們正告民進黨當局，立即縮回破壞香港繁榮穩定、插手香港事務的黑手，否則必遭嚴懲。」

▼我駐香港辦事處7名派駐人員返抵台灣。（圖／陸委會）

▲▼我駐香港辦事處7人返抵台灣。（圖／陸委會）

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