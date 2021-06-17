澳門暫停在台辦事處　國台辦：民進黨心知肚明

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

澳門政府16日宣布，暫時停止駐台辦事處運作，原因是人員證件續期和赴台申請無法獲批，但陸委會駁斥該一說法。大陸國台辦發言人馬曉光17日對此表示，「民進黨當局對此心知肚明，任何歪曲和辯解都蒼白無力。」

澳門在台灣設立的澳門經濟文化辦事處，於2011年12月起運作，對於辦事處的暫停，澳門政府稱，2011年，基於兩岸雙方均認同「九二共識」的共同政治基礎，澳台通過換文達成互設辦事機構的共識，雙方辦事處據此開展相關業務。

▲澳門特區政府在台灣設立的在台澳門經濟文化辦事處。（圖／翻攝澳門政府）

澳門政府表示，澳方始終依法處理台方在澳辦事處人員有關證件手續的審批辦理工作，然而，澳門政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批，在台辦事處不得已暫停運作。

對於澳門政府的說法，陸委會16日晚間回應稱，辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，所以「澳方刻意曲解協商現實，混淆視聽，我方難以認同」，對澳府無視其強加政治條件在先，反指責我方阻撓辦事處的做法，表達強烈抗議，至於暫停運作至影響民眾權益，所有後果理應由澳府承擔。

風波越演越烈之際，大陸國台辦17日也發布新聞稿表態。國台辦發言人馬曉光說，我們支持澳門特區政府根據基本法和中央政府關於處理澳門涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務。

馬曉光還說，澳門在台辦事處暫停運作的原因，特區政府已作了說明。「民進黨當局對此心知肚明，任何歪曲和辯解都蒼白無力。」

在此之前，香港政府已於上月18日，宣布暫停在台經濟貿易文化辦事處運作。港府起初也未解釋原因，直到該月21日，港府發言人才表示，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，讓經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化，指稱由於經貿文辦已難以達到最初成立的目的，為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府決定暫時關閉經貿文辦，所有香港人員亦已離台返港。

在香港、澳門雙方相繼將辦事處的暫停，單方面歸因於台灣下，目前台港、台澳的官方交流渠道已全面暫停。

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