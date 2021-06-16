澳門稱駐台人員無法獲簽證　陸委會：澳先對我人員「強加政治條件」

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

澳門政府16日上午突宣布將於19日關閉在台經濟文化辦事處，並稱原因是駐台人員的簽證一直無法獲得台灣批准。對此，陸委會晚間表示，長期以來，台灣竭盡心力協助澳門在台辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件，「澳方刻意曲解協商現實，混淆視聽，我方難以認同。」

陸委會指出，澳門在台辦事處是依據台澳2011年互設辦事處換文所設置，旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，「澳方刻意曲解協商現實，混淆視聽，我方難以認同。」

陸委會提到，長期以來，台灣均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動台澳關係，並竭盡心力協助澳門在台辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件。

陸委會強調，但2019年1月起澳府對我派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處的運作，違反2011年雙方換文內容，「澳府居然無視其強加政治條件在先，還指責我方阻擾其在台辦事處運作，對此表達強烈抗議。」

陸委會還說，儘管外在形勢嚴峻，我駐澳門辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於澳府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由澳府承擔。

▼澳門在台經濟文化辦事處。（圖／翻攝澳門政府）

