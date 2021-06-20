駐港辦7人返台照曝光！留1人「力撐不關門」邱太三明宣布新運作方式

▲我駐香港辦事處7名派駐人員返抵台灣，中間為代理處長林振宙。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

我駐香港辦事處7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」被港府要求離境，已於20日下午3點半返抵台灣。陸委會表示，對於香港辦事處同仁面對打壓，忍辱負重不受威逼，仍然不屈不撓，堅守服務崗位，陸委會表達感謝之意。

據了解，由於港府一直未發給駐港辦人員簽證，辦事處人員5月初就僅剩8人，港府日前又要求駐港辦人員必須於6月21日前返台，其中7人只好在20日先行返台，僅留下經濟部駐港代表倪伯嘉1人。

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者李毓康攝）



陸委會20日下午證實，7名派駐人員已於下午3點半抵達桃園機場，包含外交部派任、先前負責代理處長的服務組副組長林振宙，陸委會兩名職員，以及外交部、文化部、教育部、移民署的各一名職員。

不過，目前唯一留守駐港辦的經濟部駐港代表倪伯嘉簽證也將於7月到期，到期後恐也必須返台，屆時辦事處將只剩下55名在當地雇用的香港駐員，運作勢必受到影響。

對於辦事處的未來運作，陸委會強調，仍將維持必要運作，堅持為民服務不中斷、不打折，並將於21日下午舉辦記者會，由陸委會主委邱太三親自說明詳細情況。

事實上，陸委會先前就已預料到駐港辦人員可能被迫全數返台，發言人邱垂正5月就曾表示，為了維護在港國人的權益，陸委會已備妥各項因應方案，將適時啟動「代理機制」，維護管處正常運作，堅持到底以保障台港民眾的權益福祉。

邱垂正當時還解釋，所謂的「代理機制」，是指服務不打折，仍能提供台港民眾優質服務。