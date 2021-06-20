你不打就我打！醫曝老人緩打潮「沒替補機制」：會是可怕浪費

▲長者打疫苗頻傳猝死案例，導致出現一波老人緩打潮。（圖／記者游芳男拍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「老人緩打卻沒有 #替補機制 是很可怕的浪費。」北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇今（20）日發文，提到美國捐助的250萬劑莫德納將抵台，而且看來打得差不多後會再補貨，但老人緩打如果沒有人替補施打就會很浪費，「我覺得台灣要考慮這樣的 #你不打就我打 的機制」，甚至比宇美町式施打法更需要被安排。

姜冠宇在粉絲專頁「姜冠宇醫師 Pro'spect」發文，，「前陣子覺得為何中央政府定義85歲以上優先施打，而不是稍微寬一點70歲以上來減少 #緩打下 的浪費？」並貼出美國醫學會雜誌（JAMA）一篇研究報告，觀察疫情爆發時，2020年每1000名養老居民的每周全因死亡率。

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數據指出，與2019年相比，2020年全國全因死亡率顯著高於2019年，也就是超額死亡，其中以紐約市的超額死亡率最高。而調查顯示，大多數死亡的養老居民年齡在80歲以上，一半（約48%）年齡超過85歲，還有許多長輩患有多種慢性疾病，生活功能上需要輔助，「這使他們極易受到 COVID-19 不良後果的影響，可以窺見儘管此族群很易騙難教，但是不積極作為死亡率會大幅提升。」

▲醫師認為要有替補機制「你不打就我打」。（圖／記者吳世龍攝）

姜冠宇接著指出，這個研究目的雖然是在估計疫情時的護理與醫療措施成本，但他覺得更重要的是，老人緩打卻沒有「替補機制」將會是很可怕的浪費。他舉例道，日本的長者若不想打，那陪病者就可以施打；美國的長者若不想打，該診所的剩餘劑量可以抽籤抽出施打者。這讓姜醫師直言「我覺得台灣要考慮這樣的 #你不打就我打 的機制，這是比宇美町式施打法更需要安排的。」

他也說，另一份研究還指出，若歷經疫情高峰後才開始施打，6個月施打率沒達到25%以上，只要一個鬆懈警戒措施，就會再引起一大波疫情，「除非疫苗完成二劑普及率可以達75%，才有恢復經濟活動的本錢。」否則在那之前，一直都會公衛與經濟拉鋸，「人民在餓死和病死做矛盾大對決」，而且每再來一波，老人和多慢族群恐怕命不久矣，也將增加很多的醫療照護成本。