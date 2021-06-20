主動篩檢後確診...新光三越櫃姐檢疫期滿過關　林右昌讚：防疫勇士

▲新光三越站前櫃姐主動篩檢後確診，林右昌大讚：防疫標竿親寫卡片。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌昨（19日）在臉書發文表示，經歷一個多月的本土疫情，防疫最需要的正是「勇氣 」，他特別想感謝及祝福一個人，大家還記得6/11日市府公布，自己主動篩檢確診的櫃姐，她不僅保護了自己，更保護了家人及廣大的市民，林右昌讚她是防疫的標竿與勇士。

林右昌表示，昨天她在集中檢疫所期滿，PCR篩檢也過關了，準備離開進行下階段7天自主健康管理。他特別寫了張卡片送給她並親自撥了電話，謝謝她主動積極面對病毒的勇氣，不僅保護了自己，更保護了家人及廣大的市民，是我們防疫的標竿與勇士。

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林右昌說，在紛亂的疫情中，更需要一絲溫暖與喜訊，「讓我們一起，恭喜她康復！今晚適合點播一首勇氣，攜手阻斷病毒傳播鏈」。

林右昌在6月11日防疫記者會表示，當天新增8例確診，其中（案12411）40多歲女性在台北市新光三越站前店專櫃上班，因職場有多人確診，警覺性高，自主前往採檢確診，已收治集中檢疫所。

11日當天，台北新光三越站前店有3名櫃姐確診，新光三越也發布聲明，表示接獲有確診者通知，第一時間即啟動防疫應變機制，新光三越也宣布6/12日至6/14日休業3天，安排全店員工進行快篩，將負擔其快篩所有費用。

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