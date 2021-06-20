英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝





▲英國解封後，Delta變種病毒或將引起的第三波疫情陰影難以散去。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

英國疫苗接種日漸普及，然而傳播力更強、自印度傳出的Delta變種病毒卻開始在境內擴散。英國公衛官方指出西北地區截至12日的當周，染疫人數上升幅度最高，多數人都是感染Delta變種病毒，可能會引起第三波疫情，不過官方也給出疫苗好消息，在面對Delta變種病毒時，疫苗的反應事實上是具有一定防護效力的。

BBC報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）統計，截至本月12日的一周內，英國每540人中就有1人中鏢，而當中來自印度的Delta變種病毒肆虐案例佔據絕大部分。

英國西北地區確診COVID-19的案例是全境最多，約每180人就有一人染疫，而東英格蘭的數字最低，約每2480人就有一人中鏢。

根據英國公共衛生（PHE）最新數據指出，接種過一劑疫苗的人，染疫並嚴重到必須住院的機率下降了75％，即便是面對Delta病毒也有一定防護力；完成接種2劑疫苗的人，染疫並住院的機率則是下降了90％。

自今年2月1日至6月，因感染Delta病毒株而嚴重到必須住院的病患為806人，其中527人尚未接種疫苗，占65％；135人則是在接種完第一劑疫苗後已過21天才染疫，占17％；84人則是在接種第二季疫苗超過14天後染疫。

而到14日為止，英國感染Delta病毒株並在28內死亡的患者共73名，其中34人尚未接種，占47％；接種第一季疫苗後超過21天者則有10人死亡，占14％；接種第二季後14天的人則有26個，占36％。

值得注意的是，英國國家統計局數據顯示在全英國曾染疫的患者中，年紀35歲和以上的人數趨穩成長，幅度相當小，但是12歲至24歲間染疫的患者比率染疫人數成長速度是最快的。