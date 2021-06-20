高雄第二波疫苗施打遇大雨攪局　警冒雨助年老長者接種疫苗

▲旗山分局員警貼心的協助長者上下車。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

目前全台開放高齡長者施打疫苗，高雄從昨（19日）起開始第二波施打，高雄不少長輩上午到高雄市美濃區五穀宮接種疫苗，因適逢大雨，旗山分局事先規劃交通動線，要確保行動不便的年長者前往接種站的過程能順暢，並以攙扶或者協助推輪椅的方式，減少年長者等待的時間及步行的距離，讓民眾感受服務到家的溫暖。

旗山分局表示，轄內共設有10處疫苗接種場域，分別為溪州國小、鼓山國小、旗美高中、美濃國中、杉林國中、圓潭保安宮、美濃五穀宮、內門紫竹寺等，從長輩施打疫苗首日起，疫苗接種站現場由民政局、交通局、衛生所執行，員警除了在現場指揮交通、維持秩序外，也主動撐傘擋雨，協助長者上下車，甚至冒雨推輪椅，協助行動不便的長者安全進入接種站。

▲旗山分局員警貼心的協助長者上下車。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於施打疫苗的年長者多數行動不便，旗山分局長游永中親自在現場帶班，細心協助長者上下車，並告知家屬除周遭停車格可停車外，周邊紅、黃線也可停，現階段不會開罰；值勤員警見有長者打完疫苗在出口等車時，會貼心陪同等候，並細心提醒打完疫苗的長輩和家屬，回家後記得多補充水分並隨時注意身體狀況。

▲員警貼心替行動不便的長者推輪椅。（圖／記者黃子倩翻攝）

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