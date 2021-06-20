　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄第二波疫苗施打遇大雨攪局　警冒雨助年老長者接種疫苗

▲▼旗山分局貼心暖警冒雨助年老長者接種疫苗。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲旗山分局員警貼心的協助長者上下車。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

目前全台開放高齡長者施打疫苗，高雄從昨（19日）起開始第二波施打，高雄不少長輩上午到高雄市美濃區五穀宮接種疫苗，因適逢大雨，旗山分局事先規劃交通動線，要確保行動不便的年長者前往接種站的過程能順暢，並以攙扶或者協助推輪椅的方式，減少年長者等待的時間及步行的距離，讓民眾感受服務到家的溫暖。

旗山分局表示，轄內共設有10處疫苗接種場域，分別為溪州國小、鼓山國小、旗美高中、美濃國中、杉林國中、圓潭保安宮、美濃五穀宮、內門紫竹寺等，從長輩施打疫苗首日起，疫苗接種站現場由民政局、交通局、衛生所執行，員警除了在現場指揮交通、維持秩序外，也主動撐傘擋雨，協助長者上下車，甚至冒雨推輪椅，協助行動不便的長者安全進入接種站。

▲▼旗山分局貼心暖警冒雨助年老長者接種疫苗。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲旗山分局員警貼心的協助長者上下車。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於施打疫苗的年長者多數行動不便，旗山分局長游永中親自在現場帶班，細心協助長者上下車，並告知家屬除周遭停車格可停車外，周邊紅、黃線也可停，現階段不會開罰；值勤員警見有長者打完疫苗在出口等車時，會貼心陪同等候，並細心提醒打完疫苗的長輩和家屬，回家後記得多補充水分並隨時注意身體狀況。

▲▼旗山分局貼心暖警冒雨助年老長者接種疫苗。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲員警貼心替行動不便的長者推輪椅。（圖／記者黃子倩翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

更多新聞：

不滿前妻與人曖昧！高雄醋男強押情敵痛毆到腦震盪　警9小時偵破

高雄第2波長者疫苗開打遇暴雨　警疏導交通貼心說明施打流程

高雄男倒垃圾失蹤！警消山區搜5小時「找嘸」　神明保佑無傷回

天雨路滑！行經國道積水處意外「打水漂」自撞　女乘客傷重不治

ET快訊
快訊／桃園804醫院4人確診！ 急門診暫停全面採檢
腦3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」　兒：只能等死
快訊／雷雨彈猛轟！台南、高雄再發警戒　9縣市持續豪大雨特報
快訊／雷雨彈襲高雄淹大水！孕婦受困交流道
「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先
快訊／豪雨狂炸南台灣！高雄、屏東、南投一級淹水警戒
快訊／強降雨狂襲！高雄各處積淹水畫面曝　駕駛受困等救援
藍綠反應差太多！美250萬劑疫苗贈台　地方首長貼文一次看

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北市勞工就業紓困「千人上工加2萬」　百家企業響應釋5千職缺

高雄第二波疫苗施打遇大雨攪局　警冒雨助年老長者接種疫苗

日月潭水位回升「惡霸」又來了！　原生魚種生存受威脅

16醫護冒雨深入山區幫打疫苗　高雄育幼院：實在是非常感謝！

美加碼捐台250萬劑莫德納　林右昌：台美友好！直接而明確

桃園79歲以上長者接種疫苗　接種數49,179接種率66.8%

防疫三級警戒第30天　鄭文燦：病毒傳播力很強　感謝市民同心抗疫

搶救庶民經濟！628將到期防疫措施是否調整　鄭文燦：依中央規範

比宇美町式更友善　鄭文燦：天成醫療體系「港式飲茶式」快打法讚

苗栗確診者發2至5萬元「死亡家屬最高領25萬元」…網：鼓勵染疫？

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

北市勞工就業紓困「千人上工加2萬」　百家企業響應釋5千職缺

高雄第二波疫苗施打遇大雨攪局　警冒雨助年老長者接種疫苗

日月潭水位回升「惡霸」又來了！　原生魚種生存受威脅

16醫護冒雨深入山區幫打疫苗　高雄育幼院：實在是非常感謝！

美加碼捐台250萬劑莫德納　林右昌：台美友好！直接而明確

桃園79歲以上長者接種疫苗　接種數49,179接種率66.8%

防疫三級警戒第30天　鄭文燦：病毒傳播力很強　感謝市民同心抗疫

搶救庶民經濟！628將到期防疫措施是否調整　鄭文燦：依中央規範

比宇美町式更友善　鄭文燦：天成醫療體系「港式飲茶式」快打法讚

苗栗確診者發2至5萬元「死亡家屬最高領25萬元」…網：鼓勵染疫？

重砲小葛雷諾首局敲第23轟　要回全壘打王寶座

洗腎交叉感染！管控專案難阻病毒蔓延　基隆長照中心累計22確診

高嘉瑜喬疫苗讓基層炸鍋！康裕成：中評會無法「主動處理」違紀

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

太妍、趙露思都愛「夏日洋裝」！特搜20件類似款　網購就能入手

快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

銀行員真實告白！民眾紓困貸款沒過　「就怪我們動作慢」

郭台銘買疫苗「從失眠到政府開綠燈」　聲量超車蔡英文

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」：院內緊急全面採檢

奧斯塔羅12星座一周運勢0621-0627　獅子久違的安穩、射手荷包守緊點

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

地方熱門新聞

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

防疫警戒滿月　鄭文燦感謝市民同心

16醫護冒雨入山打疫苗　育幼院感謝

桃園79歲以上接種疫苗率66.8%

628即將到期　桃園防疫措施是否調整

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

男打完疫苗發燒…4天後倒客廳亡

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

花蓮+0再光臨　徐榛蔚期盼維持佳績

桃園議長邱奕勝：鄰長打疫苗！　挨家挨戶送接種通知

北市勞工就業紓困千人上工加2萬

重視少子化　徐榛蒔籲優先為孕婦施打莫德納

更多熱門

相關新聞

即／高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

即／高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

中央氣象局20日清晨對高雄市發布大雷雨即時訊息，短時間出現強降雨，高雄市區等地紛紛傳出災情，楠梓區旗楠路一度水淹至小腿，汽車冒險通行卻受困，現場有多部車輛拋錨，員警趕緊到現場交通疏導。

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

三越櫃姐檢疫期滿過關　林右昌讚：防疫勇士

三越櫃姐檢疫期滿過關　林右昌讚：防疫勇士

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

英Delta變種病毒患者增！恐掀第三波疫情

英Delta變種病毒患者增！恐掀第三波疫情

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄旗山分局

讀者迴響

熱門新聞

戰疫前線　背鍋的華航機師

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

談感情總忽冷忽熱「3星座」

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面