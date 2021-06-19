禾馨自爆曾請託大安區立委遭拒　林奕華證實有接到電話

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜捲入關說疑雲，禾馨醫療營運長林思宏19日證實，先前曾打電話給新生附幼診所的大安區立委，但對方回應沒辦法幫忙，因此很感謝高嘉瑜，並重申沒有關說。對此，國民黨立委林奕華晚間證實，5月下旬的確有接到電話，但她選擇尊重台北市衛生局的政策。

好心肝診所爆出疫苗施打爭議，台北市政府19日下午公布調查結果，政風處長沈鳳樑透露，某中央級民意代表曾在5月30日向衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所的要求，黃世傑隨後把要求轉給疫苗專員做評估，專員再交代股長，柯文哲在回應媒體提問時則脫口而出，「我看報告是高嘉瑜」。

林思宏受訪時表示，先前曾打電話給新生附幼診所的大安區立委，但對方說沒辦法幫忙，因此很感謝高嘉瑜，這沒有關說，是循著一般管道，也都打在符合資格者身上，且民權婦幼診所是生產率高，又是高嘉瑜的選區，自己也不認識高，「她只是選民服務，覺得她很衰」。

對此，林奕華晚間還原過程，表示助理在5月下旬的確有接到電話，保護基層醫護人員施打疫苗非常重要，但當時台北市衛生局對於醫護人員接種疫苗的規劃，是經由基層診所造冊送至公會後，至指定醫療院所施打。

林奕華說明，在確認現行政策後，助理回覆對方台北市的作法和SOP，因為當時疫苗短缺情形更嚴重，因此選擇尊重台北市衛生局對基層診所醫護人員的一致政策。

林奕華認為，目前關於疫苗一直有許多爭議，最大的問題還是因為疫苗嚴重不足，她迫切希望有足夠的疫苗進到台灣，讓更多人都可以打到疫苗，提高群體免疫力，阻斷病毒傳染，這才是最重要的。

林奕華強調，自己的團隊對於選民服務一向全力以赴，尤其對於市民朋友和弱勢族群碰到不公不義的事情，都是衝在第一線協助，但民代也要透明接受選民檢驗，所以對每件服務案件也必須精準判斷。

林奕華說，未來團隊也會繼續努力在各方面協助市民朋友，也希望疫苗趕快來，疫苗夠了更多人能順利施打，都不會有這些紛擾，也才能讓大家盡速恢復正常生活。

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