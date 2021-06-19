衛生局長黃世傑被高嘉瑜關說「還慰留？」　柯文哲：疫情結束再說

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

北市好心肝診所爆出疫苗施打爭議，檢方、政風處介入查後，北市府於19日下午公布調查結果，台北市長柯文哲爆料，是民進黨立委高嘉瑜關說，衛生局長黃世傑才「轉達」給股長，發給禾馨診所85瓶疫苗。對於衛生局長黃世傑再度口頭請辭衛生局長，是否還會慰留？柯文哲表示，等疫情過後再處理，現在還是大家要把疫情先解決掉。

好心肝診所在6月初被踢爆，幫非一至三類人員打新冠肺炎疫苗，遭到台北市政府重罰200萬元，宣布終止與好心肝新冠疫苗合約診所，以後不再配發疫苗。當時，黃世傑對外公開表示已經向台北市長柯文哲口頭請辭。

對於今天再爆出黃世傑因接受高嘉瑜關說發給禾馨診所疫苗而口頭請辭，柯文哲說，衛生局長不管怎樣，還是有督導責任，政務官有政務官的政治責任，「現在疫情還非常緊急，所以至少要怎麼處理也是疫情過後」，現在還是大家要把疫情先解決掉。

至於名單，柯文哲說，也許這社會也許有偷窺狂、很好奇，文明國家還是照法律來做，各資都有個資的保護，名單都有交給地檢處，晦暗照名單去調查，至少要罰好心肝200萬，這名單怎麼看也不像是醫院的工作人員。

柯文哲表示，我們拿名單是要做調查、裁處之用，至於是不是要公布名單，我倒覺得這就按照國家法律，各資保護法應該做到什麼程度，就按照法律來執行。