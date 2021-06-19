快訊／柯文哲爆料幫禾馨診所關說喬疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

▲民進黨立委高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

好心肝診所爆出違規施打疫苗爭議，台北市政府19日下午公布調查結果，針對有中央級民代介入，柯文哲驚爆是民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜受訪時表示，沒有任何施壓。

好心肝診所爆出疫苗施打爭議，許多藝人、主持人皆捲入風波，檢方、政風處介入查後，北市府19日下午公布調查結果，並由柯文哲、副市長黃珊珊及政風處長沈鳳樑一同召開記者。

沈鳳樑透露，某中央級民意代表曾在5月30日向衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所的要求，黃世傑隨後把要求轉給疫苗專員做評估，專員再交代股長。柯文哲在回應媒體提問時，竟然驚爆「我看報告是高嘉瑜」。

對此，高嘉瑜表示，自己之前都不認識禾馨診所的任何人，這次因為疫苗非常短缺，禾馨診所在5月底打電話到她的國會辦公室，表達希望能夠爭取疫苗，並且留下醫師蘇盈寧的電話。

高嘉瑜指出，自己在與蘇盈寧通話後，了解禾馨診所一年接生的嬰幼兒大概有7000多名，將近佔台北市出生的3分之1，對方也表達為了保護孕婦與新生兒，希望能儘速施打疫苗，一方面保護孕婦，一方面也讓醫護人員得到最佳照顧。

高嘉瑜說明，隨後她把訴求轉達黃世傑，「我們也是轉達，過程中除了禾馨診所，包括牙醫師公會、醫師公會等基層診所都有這樣的心聲」，黃世傑也在10分鐘內，就迅速回復沒有問題，「台北市衛生局好像沒有任何疑義，對這部分非常支持」。

高嘉瑜強調，台北市衛生局在接到訊息後，從頭到尾都都沒有說有困難，或者是不可行等說法，只是單純地轉達禾馨診所希望保護孕婦、照顧新生兒的想法，並且希望儘速施打疫苗，請衛生局提供協助，就是這麼簡單。

高嘉瑜說，兩人的對話過程都有紀錄，黃世傑在不到10分鐘就回復沒有問題，這件事情很單純，衛生局也很樂意協助，禾馨診所也一再強調，僅適用在一到三類的醫事人員員工身上，這部分應該都符合規定。

高嘉瑜表示，她只是轉達選民陳情、保護孕婦的立場，過程沒有任何施壓，轉達之後衛生局也都是站在願意協助的立場，而且還立刻答應，她雖然不知過程中有沒有其他診所向民代請求協助，「今天特別針對我個人，我也是蠻訝異」。

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