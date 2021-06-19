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全國累計62死！南投2天4長者打疫苗後往生　3人有心臟病史

▲▼南投縣今天再增加3名長者死亡，死者都有心臟病史。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣持績為長輩施打疫苗，但今天公布再增加3名長者死亡，死者都有心臟病史。（圖／南投縣政府提供）

記者鄧木卿／南投報導

全國實施AZ疫苗大規模接種，並開放開齡長者率先施打，不料疫苗接種後各縣市卻頻傳猝死案例，目前累計已有62例，南投縣今（19日）晚間統計長者接種疫苗後死亡，目前有4人，其中3人有心臟病史，另1人則有糖尿病史，衛生局已依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。

▲▼南投縣今天再增加3名長者死亡，死者都有心臟病史。（圖／南投縣政府提供）

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衛生局昨天公布1起死亡個案，75歲男性，6月15日接種疫苗，機構住民，有糖尿病、高血壓病史，6月18日死亡，今天又公布3例，分別是79歲男姓，6月16日接種疫苗，有心臟病史，6月19日死亡；90歲女性，6月15日接種疫苗，機構住民，有心臟病史，6月19日死亡；84歲女性，6月17日接種疫苗，洗腎病患，有心臟病及高血壓病史，6月18日死亡。

▲▼南投縣今天再增加3名長者死亡，死者都有心臟病史。（圖／南投縣政府提供）

此外，縣政府也將第二批日本捐贈10300劑AZ疫苗，在全縣13鄉鎮市設置大型疫苗接種站全面接種。副縣長陳正昇也到埔里綜合球場關心接種情形，他說，第二波施打從場地佈置到造冊逐一通知，明顯較第一批精進，也因做到分齡、分眾、分流、分時，讓長輩更安心從容的優先施打，已經看不到排隊苦候的狀況。

▲▼南投縣今天再增加3名長者死亡，死者都有心臟病史。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇說，第二次AZ疫苗接種採分齡：86歲（原住民76歲）以上；分眾、分流、分時：依村里別及符合施打資格人數，分別排定施打時段，並提供到場施打長輩「一站到底的服務」，也就是長者不動，工作人員移動，確保長輩施打疫苗前後都得到最好的休息、評估及觀察，務求讓疫苗不良反應發生可能性降到最低。

衛生局長黃昭郎說，第一批的AZ疫苗使用率超過9成，第二批分配到各鄉鎮接種站後，每站設3-5條接種線，每條線配置1位醫師2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種。接種完畢後，由工作人員發放注意事項並說明，讓長者休息至少15分鐘後再返家，如果今天（19日）不方便或錯過的長輩，20日仍可前往指定接種站施打。

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